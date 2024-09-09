https://1prime.ru/20240909/legion-851437264.html

СМИ раскрыли неудобную правду о создании украинского легиона в Польше

СМИ раскрыли неудобную правду о создании украинского легиона в Польше - 09.09.2024, ПРАЙМ

СМИ раскрыли неудобную правду о создании украинского легиона в Польше

Создание в Польше добровольческого легиона из числа проживающих на территории страны украинцев не реализуется в ранее оговоренные сроки, рассказали в польском... | 09.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-09T09:50+0300

2024-09-09T09:50+0300

2024-09-09T09:50+0300

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подразделение

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МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ. Создание в Польше добровольческого легиона из числа проживающих на территории страны украинцев не реализуется в ранее оговоренные сроки, рассказали в польском издании Dzienik Gazeta Prawna.Ранее глава киевского режима Владимир Зеленский объявил о создании подразделения из числа проживающих в Польше украинцев. Газета сообщает, что за два месяца план не был реализован и даже начат. Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский вовсе был введен в заблуждение якобы тысячами заявок украинцев, желающих вступить в легион.В конце июля Укринформ Василий Зварыч, бывший на момент заключения контракта послом в Польше, заявлял, что начало работы намечено на начало августа. Газета уточняет: "Зварыч рассказал Укринформу о поступающих от желающих заявках до начала официальной информационной кампании через консульства, а не об официальной регистрации". По словам дипломата, началу набора должно было предшествовать техническое соглашение между Варшавой и Киевом об обязанностях каждой из сторон."Ответственность за организацию и ход набора будет лежать на украинских партнерах", - заявили в польском минобороны.Газета сообщает, что до сегодняшнего дня украинская сторона не сообщила о начале приема заявок, а также подготовке украинцев в польских военных частях.

https://1prime.ru/20240909/svo-851436402.html

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польша, украина, подразделение, военные, подготовка