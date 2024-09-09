https://1prime.ru/20240909/malta-851452260.html

В посольстве Мальты рассказали о летнем спросе россиян на визы

В посольстве Мальты рассказали о летнем спросе россиян на визы - 09.09.2024, ПРАЙМ

В посольстве Мальты рассказали о летнем спросе россиян на визы

Общее количество запросов от граждан РФ, желающих получить шенгенскую визу через посольство Мальты, не изменилось летом текущего года в сравнении с летом 2023... | 09.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-09T15:59+0300

2024-09-09T15:59+0300

2024-09-09T15:59+0300

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МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ. Общее количество запросов от граждан РФ, желающих получить шенгенскую визу через посольство Мальты, не изменилось летом текущего года в сравнении с летом 2023 года, рассказали агентству РИА Новости в мальтийском посольстве в России. В дипломатическом учреждении, отвечая на соответствующий вопрос, заявили, что столкнулось в целом с тем же числом заявлений на визы в летние месяцы. "Конечно, было естественное для лета увеличение (числа) заявлений на визу", — добавили в посольстве. Согласно оценке посольства, рост числа обращений для получения визы сдерживается в первую очередь высокой стоимость перелетов на Мальту из РФ. Прямое авиасообщение между Россией и странами Евросоюза, куда входит Мальта, отсутствует с 2022 года.

https://1prime.ru/20240906/vizy-851399719.html

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ес, туризм, мальта, шенгенские визы