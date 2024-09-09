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Маск согласился с критическими выводами доклада о конкурентоспособности ЕС - 09.09.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Маск согласился с критическими выводами доклада о конкурентоспособности ЕС
Маск согласился с критическими выводами доклада о конкурентоспособности ЕС - 09.09.2024, ПРАЙМ
Маск согласился с критическими выводами доклада о конкурентоспособности ЕС
Американский предприниматель Илон Маск согласился с критическими выводами о конкурентоспособности ЕС, озвученными в докладе, который подготовил для Еврокомиссии | 09.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-09T18:10+0300
2024-09-09T18:10+0300
экономика
илон маск
ес
марио драги
конкурентоспособность экономики
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МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ. Американский предприниматель Илон Маск согласился с критическими выводами о конкурентоспособности ЕС, озвученными в докладе, который подготовил для Еврокомиссии бывший премьер Италии и экс-глава ЕЦБ Марио Драги. "Критические замечания Марио Драги верны. Тщательный пересмотр законов ЕС с целью устранения ненужных и оптимизации деятельности в Европе оживил бы экономический рост и укрепил бы конкурентоспособность. Все по умолчанию должно быть законным, а не противозаконным", - написал Маск на странице в соцсети X. Доклад, подготовленный для Еврокомиссии Марио Драги, указывает на актуальные проблемы развития ЕС - в их числе сырьевая и технологическая зависимость от внешних экспортеров, сокращение населения, замедляющийся экономический рост, а также слабость европейского оборонно-промышленного сектора. По словам Драги, ЕС может потерять смысл своего существования, если не найдет решение упомянутым проблемам.
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илон маск, ес, марио драги, конкурентоспособность экономики
Экономика, Илон Маск, ЕС, Марио Драги, конкурентоспособность экономики
18:10 09.09.2024
 
Маск согласился с критическими выводами доклада о конкурентоспособности ЕС

Маск согласился с критическими выводами доклада Драги о конкурентоспособности ЕС

© CC BY 2.0 / Daniel OberhausВладелец SpaceX и Tesla Элон Маск
Владелец SpaceX и Tesla Элон Маск - ПРАЙМ, 1920, 09.09.2024
© CC BY 2.0 / Daniel Oberhaus
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МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ. Американский предприниматель Илон Маск согласился с критическими выводами о конкурентоспособности ЕС, озвученными в докладе, который подготовил для Еврокомиссии бывший премьер Италии и экс-глава ЕЦБ Марио Драги.
"Критические замечания Марио Драги верны. Тщательный пересмотр законов ЕС с целью устранения ненужных и оптимизации деятельности в Европе оживил бы экономический рост и укрепил бы конкурентоспособность. Все по умолчанию должно быть законным, а не противозаконным", - написал Маск на странице в соцсети X.
Доклад, подготовленный для Еврокомиссии Марио Драги, указывает на актуальные проблемы развития ЕС - в их числе сырьевая и технологическая зависимость от внешних экспортеров, сокращение населения, замедляющийся экономический рост, а также слабость европейского оборонно-промышленного сектора.
По словам Драги, ЕС может потерять смысл своего существования, если не найдет решение упомянутым проблемам.
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ЭкономикаИлон МаскЕСМарио Драгиконкурентоспособность экономики
 
 
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