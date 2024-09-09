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Маск согласился с критическими выводами доклада о конкурентоспособности ЕС

Маск согласился с критическими выводами доклада о конкурентоспособности ЕС - 09.09.2024, ПРАЙМ

Маск согласился с критическими выводами доклада о конкурентоспособности ЕС

Американский предприниматель Илон Маск согласился с критическими выводами о конкурентоспособности ЕС, озвученными в докладе, который подготовил для Еврокомиссии | 09.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-09T18:10+0300

2024-09-09T18:10+0300

2024-09-09T18:10+0300

экономика

илон маск

ес

марио драги

конкурентоспособность экономики

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МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ. Американский предприниматель Илон Маск согласился с критическими выводами о конкурентоспособности ЕС, озвученными в докладе, который подготовил для Еврокомиссии бывший премьер Италии и экс-глава ЕЦБ Марио Драги. "Критические замечания Марио Драги верны. Тщательный пересмотр законов ЕС с целью устранения ненужных и оптимизации деятельности в Европе оживил бы экономический рост и укрепил бы конкурентоспособность. Все по умолчанию должно быть законным, а не противозаконным", - написал Маск на странице в соцсети X. Доклад, подготовленный для Еврокомиссии Марио Драги, указывает на актуальные проблемы развития ЕС - в их числе сырьевая и технологическая зависимость от внешних экспортеров, сокращение населения, замедляющийся экономический рост, а также слабость европейского оборонно-промышленного сектора. По словам Драги, ЕС может потерять смысл своего существования, если не найдет решение упомянутым проблемам.

https://1prime.ru/20240908/mars-851415451.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

илон маск, ес, марио драги, конкурентоспособность экономики