https://1prime.ru/20240909/mask-851458025.html
Маск согласился с критическими выводами доклада о конкурентоспособности ЕС
Маск согласился с критическими выводами доклада о конкурентоспособности ЕС - 09.09.2024, ПРАЙМ
Маск согласился с критическими выводами доклада о конкурентоспособности ЕС
Американский предприниматель Илон Маск согласился с критическими выводами о конкурентоспособности ЕС, озвученными в докладе, который подготовил для Еврокомиссии | 09.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-09T18:10+0300
2024-09-09T18:10+0300
2024-09-09T18:10+0300
экономика
илон маск
ес
марио драги
конкурентоспособность экономики
https://cdnn.1prime.ru/img/84303/39/843033957_0:240:4608:2832_1920x0_80_0_0_f91ff99c3ebd58791de6b3007055c564.jpg
МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ. Американский предприниматель Илон Маск согласился с критическими выводами о конкурентоспособности ЕС, озвученными в докладе, который подготовил для Еврокомиссии бывший премьер Италии и экс-глава ЕЦБ Марио Драги. "Критические замечания Марио Драги верны. Тщательный пересмотр законов ЕС с целью устранения ненужных и оптимизации деятельности в Европе оживил бы экономический рост и укрепил бы конкурентоспособность. Все по умолчанию должно быть законным, а не противозаконным", - написал Маск на странице в соцсети X. Доклад, подготовленный для Еврокомиссии Марио Драги, указывает на актуальные проблемы развития ЕС - в их числе сырьевая и технологическая зависимость от внешних экспортеров, сокращение населения, замедляющийся экономический рост, а также слабость европейского оборонно-промышленного сектора. По словам Драги, ЕС может потерять смысл своего существования, если не найдет решение упомянутым проблемам.
https://1prime.ru/20240908/mars-851415451.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84303/39/843033957_256:0:4352:3072_1920x0_80_0_0_c572b6915dfcf9337f8e986da47804d4.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
илон маск, ес, марио драги, конкурентоспособность экономики
Экономика, Илон Маск, ЕС, Марио Драги, конкурентоспособность экономики
Маск согласился с критическими выводами доклада о конкурентоспособности ЕС
Маск согласился с критическими выводами доклада Драги о конкурентоспособности ЕС
МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ. Американский предприниматель Илон Маск согласился с критическими выводами о конкурентоспособности ЕС, озвученными в докладе, который подготовил для Еврокомиссии бывший премьер Италии и экс-глава ЕЦБ Марио Драги.
"Критические замечания Марио Драги верны. Тщательный пересмотр законов ЕС с целью устранения ненужных и оптимизации деятельности в Европе оживил бы экономический рост и укрепил бы конкурентоспособность. Все по умолчанию должно быть законным, а не противозаконным", - написал Маск на странице в соцсети X.
Доклад, подготовленный для Еврокомиссии Марио Драги, указывает на актуальные проблемы развития ЕС - в их числе сырьевая и технологическая зависимость от внешних экспортеров, сокращение населения, замедляющийся экономический рост, а также слабость европейского оборонно-промышленного сектора.
По словам Драги, ЕС может потерять смысл своего существования, если не найдет решение упомянутым проблемам.
Маск назвал сроки первых полетов на Марс