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В России создадут механизм страхования средств граждан на брокерских счетах

В России создадут механизм страхования средств граждан на брокерских счетах - 09.09.2024, ПРАЙМ

В России создадут механизм страхования средств граждан на брокерских счетах

Минфин РФ разрабатывает механизм страхования средств граждан, которые находятся под управлением брокеров, чтобы в случае банкротства брокера можно было получить | 09.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-09T17:13+0300

2024-09-09T17:13+0300

2024-09-09T17:13+0300

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МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ. Минфин РФ разрабатывает механизм страхования средств граждан, которые находятся под управлением брокеров, чтобы в случае банкротства брокера можно было получить компенсацию, сообщил директор департамента финансовой политики Минфина РФ Алексей Яковлев. "Мы также разрабатываем механизм страхования средств, которые находятся под управлением брокеров. Соответственно, в случае банкротства профессионального участника рынка гражданин также сможет получить компенсацию", - сказал он в ходе панельной дискуссии "Финансовый суверенитет: меры государственной поддержки и цифровые инфраструктуры возможностей" форума "Kazan Digital Week - 2024". Яковлев также добавил, что министерство почти завершило разработку отдельного федерального проекта по развитию финансового рынка, который будет находиться в составе нацпроекта "Эффективная и конкурентная экономика". О подготовке Минфином такого проекта в июле сообщал замминистра финансов Иван Чебесков, отметив, что министерство разрабатывает перечень мер, которые способствовали бы выполнению амбициозной задачи, поставленной президентом РФ Владимиром Путиным, по увеличению капитализации фондового рынка до 66%.

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россия, минфин рф, брокер