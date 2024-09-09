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В России создадут механизм страхования средств граждан на брокерских счетах - 09.09.2024, ПРАЙМ
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В России создадут механизм страхования средств граждан на брокерских счетах
В России создадут механизм страхования средств граждан на брокерских счетах - 09.09.2024, ПРАЙМ
В России создадут механизм страхования средств граждан на брокерских счетах
Минфин РФ разрабатывает механизм страхования средств граждан, которые находятся под управлением брокеров, чтобы в случае банкротства брокера можно было получить | 09.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-09T17:13+0300
2024-09-09T17:13+0300
экономика
россия
минфин рф
брокер
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МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ. Минфин РФ разрабатывает механизм страхования средств граждан, которые находятся под управлением брокеров, чтобы в случае банкротства брокера можно было получить компенсацию, сообщил директор департамента финансовой политики Минфина РФ Алексей Яковлев. "Мы также разрабатываем механизм страхования средств, которые находятся под управлением брокеров. Соответственно, в случае банкротства профессионального участника рынка гражданин также сможет получить компенсацию", - сказал он в ходе панельной дискуссии "Финансовый суверенитет: меры государственной поддержки и цифровые инфраструктуры возможностей" форума "Kazan Digital Week - 2024". Яковлев также добавил, что министерство почти завершило разработку отдельного федерального проекта по развитию финансового рынка, который будет находиться в составе нацпроекта "Эффективная и конкурентная экономика". О подготовке Минфином такого проекта в июле сообщал замминистра финансов Иван Чебесков, отметив, что министерство разрабатывает перечень мер, которые способствовали бы выполнению амбициозной задачи, поставленной президентом РФ Владимиром Путиным, по увеличению капитализации фондового рынка до 66%.
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россия, минфин рф, брокер
Экономика, РОССИЯ, Минфин РФ, брокер
17:13 09.09.2024
 
В России создадут механизм страхования средств граждан на брокерских счетах

Минфин разрабатывает механизм страхования средств россиян на брокерских счетах

© РИА Новости . Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкНовые купюры номиналом 200 и 2000 рублей
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© РИА Новости . Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ. Минфин РФ разрабатывает механизм страхования средств граждан, которые находятся под управлением брокеров, чтобы в случае банкротства брокера можно было получить компенсацию, сообщил директор департамента финансовой политики Минфина РФ Алексей Яковлев.
"Мы также разрабатываем механизм страхования средств, которые находятся под управлением брокеров. Соответственно, в случае банкротства профессионального участника рынка гражданин также сможет получить компенсацию", - сказал он в ходе панельной дискуссии "Финансовый суверенитет: меры государственной поддержки и цифровые инфраструктуры возможностей" форума "Kazan Digital Week - 2024".
Яковлев также добавил, что министерство почти завершило разработку отдельного федерального проекта по развитию финансового рынка, который будет находиться в составе нацпроекта "Эффективная и конкурентная экономика".
О подготовке Минфином такого проекта в июле сообщал замминистра финансов Иван Чебесков, отметив, что министерство разрабатывает перечень мер, которые способствовали бы выполнению амбициозной задачи, поставленной президентом РФ Владимиром Путиным, по увеличению капитализации фондового рынка до 66%.
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ЭкономикаРОССИЯМинфин РФброкер
 
 
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