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Роснедра выставили на аукцион Ак-Сугское месторождение в Тыве

Роснедра выставили на аукцион Ак-Сугское месторождение в Тыве - 09.09.2024, ПРАЙМ

Роснедра выставили на аукцион Ак-Сугское месторождение в Тыве

Роснедра выставили на аукцион участок недр федерального значения Ак-Сугское в Тыве с запасами твердых полезных ископаемых с начальным платежом 3,47 миллиарда... | 09.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-09T19:11+0300

2024-09-09T19:11+0300

2024-09-09T19:11+0300

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месторождение

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МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ. Роснедра выставили на аукцион участок недр федерального значения Ак-Сугское в Тыве с запасами твердых полезных ископаемых с начальным платежом 3,47 миллиарда рублей, следует из данных площадки ГИС "Торги". Ранее на этом месторождении планировала работать компания "Интергео", подконтрольная Михаилу Прохорову, однако Роснедра отозвали лицензию из-за нарушений. Срок действия лицензии на геологическое изучение, разведку и добычу полезных ископаемых - 20 лет. Подача заявок завершается 15 ноября, а сами торги пройдут 2 декабря. Ак-Сугское медно-порфировое месторождение расположено в Тоджинском районе северо-восточной части Республики Тыва. Его площадь составляет 3,39 квадратного километра. Балансовые запасы меди по категории С2 составляют - 512,1 тысячи тонн меди, забалансовые запасы - примерно 1,722 миллиона тонн меди. Балансовые запасы молибдена по категории С2 оцениваются в 7 195 тонн, забалансовые запасы по категории С1 - около 9 633 тонн, С2 - 18 516 тонн. Балансовые запасы золота по категории С2 составляют 83,013 тонны, забалансовые запасы по категории С2 - 40,736 тонны золота, балансовые запасы серебра по категории С2 - 288,5 тонны серебра, забалансовые запасы по категории С2 - 118,2 тонны серебра. Кроме того, балансовые запасы рения по категории С2 оцениваются в 83,3 тонны, забалансовые запасы по категории С2 - 33,4 тонны.

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россия, тыва, роснедра, аукцион, месторождение