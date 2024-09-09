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В МИД заявили, что препятствий для подписания договора с Ираном нет - 09.09.2024, ПРАЙМ
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В МИД заявили, что препятствий для подписания договора с Ираном нет
В МИД заявили, что препятствий для подписания договора с Ираном нет - 09.09.2024, ПРАЙМ
В МИД заявили, что препятствий для подписания договора с Ираном нет
Подписание договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и Ираном на саммите БРИКС в Казани является хорошей возможностью и политических... | 09.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-09T20:40+0300
2024-09-09T21:13+0300
политика
россия
иран
международное сотрудничество
договор
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МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ. Подписание договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и Ираном на саммите БРИКС в Казани является хорошей возможностью и политических препятствий для этого нет, заявил агентству РИА Новости замглавы МИД РФ Андрей Руденко. При этом он отметил, что все будет зависеть от того, насколько быстро к тому времени будут реализованы все внутрегосударственные процедуры. На уточняющий вопрос о возможности подписания документа об интеграции российской платежной системы "Мир" с иранской Shetab дипломат ответил, что она идет в комплексе, поэтому он думает, что если лидеры двух стран встретятся в Казани, то все эти вопросы будут обсуждаться.Руденко выразил уверенность в выработке сторонами соответствующего решения.
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россия, иран, международное сотрудничество, договор
Политика, РОССИЯ, ИРАН, международное сотрудничество, договор
20:40 09.09.2024 (обновлено: 21:13 09.09.2024)
 
В МИД заявили, что препятствий для подписания договора с Ираном нет

МИД: политических препятствий для подписания договора о партнерстве с Ираном нет

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкМИД
МИД - ПРАЙМ, 1920, 09.09.2024
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ. Подписание договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и Ираном на саммите БРИКС в Казани является хорошей возможностью и политических препятствий для этого нет, заявил агентству РИА Новости замглавы МИД РФ Андрей Руденко.
При этом он отметил, что все будет зависеть от того, насколько быстро к тому времени будут реализованы все внутрегосударственные процедуры.
На уточняющий вопрос о возможности подписания документа об интеграции российской платежной системы "Мир" с иранской Shetab дипломат ответил, что она идет в комплексе, поэтому он думает, что если лидеры двух стран встретятся в Казани, то все эти вопросы будут обсуждаться.
Руденко выразил уверенность в выработке сторонами соответствующего решения.
Тегеран - ПРАЙМ, 1920, 09.09.2024
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16:13
 
ПолитикаРОССИЯИРАНмеждународное сотрудничестводоговор
 
 
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