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В Минфине оценили исполнение расходов бюджета РФ на нацпроекты

В Минфине оценили исполнение расходов бюджета РФ на нацпроекты - 09.09.2024, ПРАЙМ

В Минфине оценили исполнение расходов бюджета РФ на нацпроекты

Расходы федерального бюджета на реализацию национальных проектов на 1 сентября 2024 года, по предварительным данным, исполнены на 2,024 триллиона рублей, или на | 09.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-09T18:14+0300

2024-09-09T18:14+0300

2024-09-09T18:14+0300

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МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ. Расходы федерального бюджета на реализацию национальных проектов на 1 сентября 2024 года, по предварительным данным, исполнены на 2,024 триллиона рублей, или на 64,5% от годового плана, сообщается на сайте Минфина РФ. "По предварительным данным, исполнение расходов федерального бюджета на реализацию национальных проектов, по состоянию на 1 сентября 2024 года, составило 2 024,0 млрд рублей или 64,5% от плановых бюджетных назначений", - говорится в сообщении. На 1 сентября лидерами по расходованию средств стали национальные проекты "Демография" (77,6%), "Культура" (73,7%), "Здравоохранение" (69,1%), "Образование" (65,6%), и "Наука и университеты" (65,1%). За ними следуют нацпроекты "Производительность труда" (64,1%), "Жилье и городская среда" (63,3%), "Туризм и индустрия гостеприимства" (61%), "Безопасные качественные дороги" (59,1%), "Международная кооперация и экспорт" (58,8%), а также "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" (56%). Нацпроектами с наименьшим расходованием средств оказались "Экология" (50%), "Цифровая экономика Российской Федерации" (49,3%), "Беспилотные авиационные системы" (33,8%) и "Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры" (транспортная часть) - 32,8%.

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россия, минфин рф, бюджет, расходы бюджета