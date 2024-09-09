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Минпромторг предложил ввести обязательную маркировку стройматериалов - 09.09.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Минпромторг предложил ввести обязательную маркировку стройматериалов
Минпромторг предложил ввести обязательную маркировку стройматериалов - 09.09.2024, ПРАЙМ
Минпромторг предложил ввести обязательную маркировку стройматериалов
Минпромторг предложил ввести обязательную маркировку ряда строительных материалов в России с 1 марта 2025 года, соответствующий проект постановления кабмина... | 09.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-09T20:45+0300
2024-09-09T20:45+0300
экономика
россия
минпромторг
стройматериалы
маркировка товаров
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МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ. Минпромторг предложил ввести обязательную маркировку ряда строительных материалов в России с 1 марта 2025 года, соответствующий проект постановления кабмина подготовлен министерством и размещен на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов. "Минпромторг России предлагает ввести с 1 марта 2025 года обязательную маркировку средствами идентификации отдельных видов строительных материалов в потребительской упаковке", - говорится в документе. В министерстве уточнили, что с 1 марта 2025 года планируется введение требований по регистрации в информационной системе маркировки участников оборота соответствующих стройматериалов. С 1 апреля 2025 года нанесение средств идентификации станет обязательным для упакованных в потребительскую упаковку цемента, гипса, извести и сухих строительных смесей, а с 1 сентября 2025 года - для герметиков, монтажных пен, шпатлевки и мастики, добавили там. Минпромторг напомнил, что с 15 марта по 1 декабря 2024 года проходит добровольный эксперимент по маркировке средствами идентификации отдельных видов строительных материалов, в рамках которого производители, импортеры и организации оптовой и розничной торговли могут провести тестирование технологий нанесения средств идентификации и взаимодействия с информационной системой маркировки.
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россия, минпромторг, стройматериалы, маркировка товаров
Экономика, РОССИЯ, Минпромторг, стройматериалы, маркировка товаров
20:45 09.09.2024
 
Минпромторг предложил ввести обязательную маркировку стройматериалов

Минпромторг предложил ввести обязательную маркировку стройматериалов в 2025 году

© РИА Новости . Павел Лисицын | Перейти в медиабанкСтенд Минпромторга России
Стенд Минпромторга России - ПРАЙМ, 1920, 09.09.2024
© РИА Новости . Павел Лисицын
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МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ. Минпромторг предложил ввести обязательную маркировку ряда строительных материалов в России с 1 марта 2025 года, соответствующий проект постановления кабмина подготовлен министерством и размещен на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
"Минпромторг России предлагает ввести с 1 марта 2025 года обязательную маркировку средствами идентификации отдельных видов строительных материалов в потребительской упаковке", - говорится в документе.
В министерстве уточнили, что с 1 марта 2025 года планируется введение требований по регистрации в информационной системе маркировки участников оборота соответствующих стройматериалов. С 1 апреля 2025 года нанесение средств идентификации станет обязательным для упакованных в потребительскую упаковку цемента, гипса, извести и сухих строительных смесей, а с 1 сентября 2025 года - для герметиков, монтажных пен, шпатлевки и мастики, добавили там.
Минпромторг напомнил, что с 15 марта по 1 декабря 2024 года проходит добровольный эксперимент по маркировке средствами идентификации отдельных видов строительных материалов, в рамках которого производители, импортеры и организации оптовой и розничной торговли могут провести тестирование технологий нанесения средств идентификации и взаимодействия с информационной системой маркировки.
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ЭкономикаРОССИЯМинпромторгстройматериалымаркировка товаров
 
 
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