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В Минсельхозе оценили урожай овощей и зелени с начала года

В Минсельхозе оценили урожай овощей и зелени с начала года - 09.09.2024, ПРАЙМ

В Минсельхозе оценили урожай овощей и зелени с начала года

Более 2,8 миллиона тонн овощей и зелени собрали российские аграрии с начала 2024 года, примерно две трети приходится на свежий урожай открытого грунта, сообщил... | 09.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-09T21:40+0300

2024-09-09T21:40+0300

2024-09-09T21:40+0300

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МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ. Более 2,8 миллиона тонн овощей и зелени собрали российские аграрии с начала 2024 года, примерно две трети приходится на свежий урожай открытого грунта, сообщил Минсельхоз. "Почти три миллиона тонн овощей и зелени - столько собрали наши аграрии с начала года. Примерно две трети приходится на свежий урожай открытого грунта", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале. В инфографике, которую приводит министерство, уточняется, что собрано более 2,8 миллиона тонн. Ранее Минсельхоз сообщал, что по состоянию на 28 августа с начала года в организованном секторе было собрано 1,3 миллиона тонн овощей открытого грунта, на 21,1% больше показателя за аналогичный период прошлого года. А тепличной продукции на эту дату же было собрано порядка 1,1 миллиона тонн, что на 1% выше уровня 2023 года, из них урожай томатов составляет 450,2 тысячи тонн, а огурцов - 604,1 тысячи тонн. По состоянию на 28 августа лидерами по производству грунтовых овощей в России были Астраханская и Волгоградская, Московская, Ростовская, Саратовская области, Краснодарский край и Кабардино-Балкарская Республика, говорили в Минсельхозе. А традиционно к ведущим регионам по производству овощей закрытого грунта в России относятся Липецкая, Московская, Калужская и Волгоградская области, Краснодарский и Ставропольский края, добавляли там.

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россия, минсельхоз рф, урожай, овощи