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В Минтрансе ответили на вопрос о повышении аэронавигационных сборов - 09.09.2024, ПРАЙМ
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В Минтрансе ответили на вопрос о повышении аэронавигационных сборов
В Минтрансе ответили на вопрос о повышении аэронавигационных сборов - 09.09.2024, ПРАЙМ
В Минтрансе ответили на вопрос о повышении аэронавигационных сборов
Минтранс России пока не получал обращений от авиакомпаний по поводу повышения аэронавигационных сборов, сообщил журналистам министр транспорта Роман Старовойт. | 09.09.2024, ПРАЙМ
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экономика
россия
минтранс рф
авиаперевозки
аэронавигация
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ТАШКЕНТ, 9 сен - ПРАЙМ. Минтранс России пока не получал обращений от авиакомпаний по поводу повышения аэронавигационных сборов, сообщил журналистам министр транспорта Роман Старовойт. "Еще не было таких обращений", - сказал Старовойт в ответ на вопрос о том, поступали ли в Минтранс РФ обращения от авиакомпаний по поводу повышения аэронавигационных сборов уже после того, как ФАС опубликовал документ со всеми новыми цифрами.
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россия, минтранс рф, авиаперевозки, аэронавигация
Экономика, РОССИЯ, Минтранс РФ, авиаперевозки, аэронавигация
20:50 09.09.2024
 
В Минтрансе ответили на вопрос о повышении аэронавигационных сборов

Старовойт: Минтранс не получал обращений о повышении аэронавигационных сборов

© Unsplash/Ross ParmlyСамолет, перелет
Самолет, перелет
© Unsplash/Ross Parmly
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ТАШКЕНТ, 9 сен - ПРАЙМ. Минтранс России пока не получал обращений от авиакомпаний по поводу повышения аэронавигационных сборов, сообщил журналистам министр транспорта Роман Старовойт.
"Еще не было таких обращений", - сказал Старовойт в ответ на вопрос о том, поступали ли в Минтранс РФ обращения от авиакомпаний по поводу повышения аэронавигационных сборов уже после того, как ФАС опубликовал документ со всеми новыми цифрами.
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