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В Минтрансе ответили на вопрос о повышении аэронавигационных сборов
В Минтрансе ответили на вопрос о повышении аэронавигационных сборов - 09.09.2024, ПРАЙМ
В Минтрансе ответили на вопрос о повышении аэронавигационных сборов
Минтранс России пока не получал обращений от авиакомпаний по поводу повышения аэронавигационных сборов, сообщил журналистам министр транспорта Роман Старовойт. | 09.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-09T20:50+0300
2024-09-09T20:50+0300
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ТАШКЕНТ, 9 сен - ПРАЙМ. Минтранс России пока не получал обращений от авиакомпаний по поводу повышения аэронавигационных сборов, сообщил журналистам министр транспорта Роман Старовойт. "Еще не было таких обращений", - сказал Старовойт в ответ на вопрос о том, поступали ли в Минтранс РФ обращения от авиакомпаний по поводу повышения аэронавигационных сборов уже после того, как ФАС опубликовал документ со всеми новыми цифрами.
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Экономика, РОССИЯ, Минтранс РФ, авиаперевозки, аэронавигация
В Минтрансе ответили на вопрос о повышении аэронавигационных сборов
Старовойт: Минтранс не получал обращений о повышении аэронавигационных сборов
ТАШКЕНТ, 9 сен - ПРАЙМ. Минтранс России пока не получал обращений от авиакомпаний по поводу повышения аэронавигационных сборов, сообщил журналистам министр транспорта Роман Старовойт.
"Еще не было таких обращений", - сказал Старовойт в ответ на вопрос о том, поступали ли в Минтранс РФ обращения от авиакомпаний по поводу повышения аэронавигационных сборов уже после того, как ФАС опубликовал документ со всеми новыми цифрами.
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