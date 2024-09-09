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В Минтрансе ответили на вопрос о повышении аэронавигационных сборов

В Минтрансе ответили на вопрос о повышении аэронавигационных сборов - 09.09.2024, ПРАЙМ

В Минтрансе ответили на вопрос о повышении аэронавигационных сборов

Минтранс России пока не получал обращений от авиакомпаний по поводу повышения аэронавигационных сборов, сообщил журналистам министр транспорта Роман Старовойт. | 09.09.2024, ПРАЙМ

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ТАШКЕНТ, 9 сен - ПРАЙМ. Минтранс России пока не получал обращений от авиакомпаний по поводу повышения аэронавигационных сборов, сообщил журналистам министр транспорта Роман Старовойт. "Еще не было таких обращений", - сказал Старовойт в ответ на вопрос о том, поступали ли в Минтранс РФ обращения от авиакомпаний по поводу повышения аэронавигационных сборов уже после того, как ФАС опубликовал документ со всеми новыми цифрами.

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россия, минтранс рф, авиаперевозки, аэронавигация