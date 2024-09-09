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Мишустин назвал углубление промкооперации с Узбекистаном перспективным
Мишустин назвал углубление промкооперации с Узбекистаном перспективным - 09.09.2024, ПРАЙМ
Мишустин назвал углубление промкооперации с Узбекистаном перспективным
Россия считает перспективным направлением сотрудничества с Узбекистаном углубление промышленной кооперации, расширение экспортно-импортных цепочек. Об этом... | 09.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-09T18:22+0300
2024-09-09T18:22+0300
2024-09-09T18:22+0300
экономика
россия
узбекистан
промкооперация
михаил мишустин
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ТАШКЕНТ, 9 сен - ПРАЙМ. Россия считает перспективным направлением сотрудничества с Узбекистаном углубление промышленной кооперации, расширение экспортно-импортных цепочек. Об этом заявил в ходе заседания совместной комиссии на уровне глав правительств РФ и Узбекистана премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Он также выразил надежду, что межрегиональные связи двух стран дадут старт новым востребованным проектам, в том числе совместным индустриальным зонам.По словам Мишустина, Москва предлагает уделить особое внимание усилению транспортной связности России и Узбекистана и совместно развивать международные логистические коридоры для увеличения как грузовых, так и пассажирских перевозок.Премьер подчеркнул, что Узбекистан является надежным партнером России."Узбекистан является надежным партнером России. Отношения между нашими странами основаны на принципах равноправия, уважения друг к другу, учета интересов друг друга. Мы активно расширяем наше экономическое и инвестиционное взаимодействие", — сказал он.Официальный визит Мишустина в Узбекистан продлится 9 и 10 сентября.
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россия, узбекистан, промкооперация, михаил мишустин
Экономика, РОССИЯ, УЗБЕКИСТАН, промкооперация, Михаил Мишустин
Мишустин назвал углубление промкооперации с Узбекистаном перспективным
Мишустин: РФ считает перспективным углубление промкооперации с Узбекистаном
ТАШКЕНТ, 9 сен - ПРАЙМ. Россия считает перспективным направлением сотрудничества с Узбекистаном углубление промышленной кооперации, расширение экспортно-импортных цепочек. Об этом заявил в ходе заседания совместной комиссии на уровне глав правительств РФ и Узбекистана премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Он также выразил надежду, что межрегиональные связи двух стран дадут старт новым востребованным проектам, в том числе совместным индустриальным зонам.
По словам Мишустина, Москва предлагает уделить особое внимание усилению транспортной связности России и Узбекистана и совместно развивать международные логистические коридоры для увеличения как грузовых, так и пассажирских перевозок.
Премьер подчеркнул, что Узбекистан является надежным партнером России.
"Узбекистан является надежным партнером России. Отношения между нашими странами основаны на принципах равноправия, уважения друг к другу, учета интересов друг друга. Мы активно расширяем наше экономическое и инвестиционное взаимодействие", — сказал он.
Официальный визит Мишустина в Узбекистан продлится 9 и 10 сентября.
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