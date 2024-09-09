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Путин поручил рассмотреть вопрос о выплате многодетным семьям ко Дню семьи - 09.09.2024, ПРАЙМ
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Путин поручил рассмотреть вопрос о выплате многодетным семьям ко Дню семьи
Путин поручил рассмотреть вопрос о выплате многодетным семьям ко Дню семьи - 09.09.2024, ПРАЙМ
Путин поручил рассмотреть вопрос о выплате многодетным семьям ко Дню семьи
Президент РФ Владимир Путин дал правительству России поручение рассмотреть вопрос о ежегодной выплате многодетным семьям, которая будет приурочена ко Дню семьи, | 09.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-09T20:27+0300
2024-09-09T20:27+0300
россия
владимир путин
выплаты
многодетные семьи
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МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин дал правительству России поручение рассмотреть вопрос о ежегодной выплате многодетным семьям, которая будет приурочена ко Дню семьи, любви и верности. Соответствующий перечень поручений по итогам встречи с семьями-финалистами Всероссийского конкурса семей проекта "Это у нас семейное" разместили на сайте Кремля. В документе сказано, что правительству РФ поручено рассмотреть вопросы в том числе "об установлении ежегодной выплаты многодетным семьям, приуроченной ко Дню семьи, любви и верности". Доклад необходимо представить до 1 декабря 2024 года". Ответственным назначен премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
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россия, владимир путин, выплаты, многодетные семьи
РОССИЯ, Владимир Путин, выплаты, многодетные семьи
20:27 09.09.2024
 
Путин поручил рассмотреть вопрос о выплате многодетным семьям ко Дню семьи

Путин: до 1 декабря нужно доложить о рассмотрении вопроса о выплате ко Дню семьи

© РИА Новости . POOL/Вячеслав Прокофьев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - ПРАЙМ, 1920, 09.09.2024
© РИА Новости . POOL/Вячеслав Прокофьев
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МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин дал правительству России поручение рассмотреть вопрос о ежегодной выплате многодетным семьям, которая будет приурочена ко Дню семьи, любви и верности. Соответствующий перечень поручений по итогам встречи с семьями-финалистами Всероссийского конкурса семей проекта "Это у нас семейное" разместили на сайте Кремля.
В документе сказано, что правительству РФ поручено рассмотреть вопросы в том числе "об установлении ежегодной выплаты многодетным семьям, приуроченной ко Дню семьи, любви и верности".
Доклад необходимо представить до 1 декабря 2024 года". Ответственным назначен премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Президент РФ Владимир Путин - ПРАЙМ, 1920, 09.09.2024
Путин поручил рассмотреть вопрос о выплатах по уходу за детьми-инвалидами
20:23
 
РОССИЯВладимир Путинвыплатымногодетные семьи
 
 
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