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Путин поручил рассмотреть вопрос о выплате многодетным семьям ко Дню семьи

Путин поручил рассмотреть вопрос о выплате многодетным семьям ко Дню семьи - 09.09.2024, ПРАЙМ

Путин поручил рассмотреть вопрос о выплате многодетным семьям ко Дню семьи

Президент РФ Владимир Путин дал правительству России поручение рассмотреть вопрос о ежегодной выплате многодетным семьям, которая будет приурочена ко Дню семьи, | 09.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-09T20:27+0300

2024-09-09T20:27+0300

2024-09-09T20:27+0300

россия

владимир путин

выплаты

многодетные семьи

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МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин дал правительству России поручение рассмотреть вопрос о ежегодной выплате многодетным семьям, которая будет приурочена ко Дню семьи, любви и верности. Соответствующий перечень поручений по итогам встречи с семьями-финалистами Всероссийского конкурса семей проекта "Это у нас семейное" разместили на сайте Кремля. В документе сказано, что правительству РФ поручено рассмотреть вопросы в том числе "об установлении ежегодной выплаты многодетным семьям, приуроченной ко Дню семьи, любви и верности". Доклад необходимо представить до 1 декабря 2024 года". Ответственным назначен премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

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россия, владимир путин, выплаты, многодетные семьи