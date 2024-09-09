https://1prime.ru/20240909/mol-851462256.html

В Венгрии заявили о соглашении по новой схеме транзита нефти из России

В Венгрии заявили о соглашении по новой схеме транзита нефти из России - 09.09.2024, ПРАЙМ

В Венгрии заявили о соглашении по новой схеме транзита нефти из России

Венгерская нефтегазовая компания MOL заявила, что с понедельника в силу вступает новое соглашение по транзиту нефти из России в Европу через Украину, в... | 09.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-09T21:07+0300

2024-09-09T21:07+0300

2024-09-09T21:14+0300

энергетика

венгрия

mol

транзит нефти

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БУДАПЕШТ, 9 сен - ПРАЙМ. Венгерская нефтегазовая компания MOL заявила, что с понедельника в силу вступает новое соглашение по транзиту нефти из России в Европу через Украину, в соответствии с которым MOL получает нефть в собственность - начиная с белорусско-украинской границы. В августе власти Венгрии заявляли, что MOL готова взять на себя риски по доставке нефти из РФ от российско-украинской границы, и оплатить разницу в цене, если Киев примет эту схему. "MOL заключила соглашения с поставщиками нефти и операторами трубопроводов для обеспечения бесперебойных поставок сырой нефти по нефтепроводу "Дружба" из России через Белоруссию и Украину в Венгрию и Словакию... Новый порядок получения нефти полностью соответствуют всем соответствующим санкциям и нормам, в том числе ЕС и Украины", - говорится в заявлении компании, опубликованном на сайте Будапештской биржи. В соответствии с соглашением, с 9 сентября 2024 года соответствующие объемы нефти, поступающей из России, переходят в собственность MOL на границе Беларуси и Украины. Словакия и Венгрия 22 июля обратились в Еврокомиссию из-за действий Украины, которая остановила транзит нефти от российской компании "Лукойл" через свою территорию. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто позже назвал подтвержденным тот факт, что остановка транзита координировалась из Брюсселя. Сийярто также заявлял, что Венгрия "не торопится" замещать "Лукойл" другим поставщиком, потому что важно решить проблему принципиально, иначе Киев "завтра может сделать то же самое с другой компанией". Будапешт будет отдавать приоритет действующим контрактам и долгосрочной стратегии энергетической безопасности, подчеркивал глава венгерского МИД. На долю "Лукойла" приходится треть венгерского нефтяного импорта и 45% словацкого, поставки нефти других российских компаний пока продолжаются, отмечал он.

https://1prime.ru/20240908/neft-851424133.html

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венгрия, mol, транзит нефти