https://1prime.ru/20240909/mosbirzha-851458452.html

Индекс Мосбиржи поднялся выше 2700 пунктов впервые с 30 августа

Индекс Мосбиржи поднялся выше 2700 пунктов впервые с 30 августа - 09.09.2024, ПРАЙМ

Индекс Мосбиржи поднялся выше 2700 пунктов впервые с 30 августа

Российский рынок акций усилил рост и поднялся выше 2700 пунктов по индексу Мосбиржи впервые с 30 августа, следует из данных торговой площадки. | 09.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-09T18:36+0300

2024-09-09T18:36+0300

2024-09-09T19:18+0300

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МОСКВА, 9 сен — ПРАЙМ. Российский рынок акций усилил рост и поднялся выше 2700 пунктов по индексу Мосбиржи впервые с 30 августа, следует из данных торговой площадки.Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов повысился на 3,04%, до 2703,17 пункта, долларовый РТС — на 2,4%, до 942,14 пункта.

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россия, индекс мосбиржи, биржевые торги