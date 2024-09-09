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Индекс Мосбиржи поднялся выше 2700 пунктов впервые с 30 августа - 09.09.2024, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20240909/mosbirzha-851458452.html
Индекс Мосбиржи поднялся выше 2700 пунктов впервые с 30 августа
Индекс Мосбиржи поднялся выше 2700 пунктов впервые с 30 августа - 09.09.2024, ПРАЙМ
Индекс Мосбиржи поднялся выше 2700 пунктов впервые с 30 августа
Российский рынок акций усилил рост и поднялся выше 2700 пунктов по индексу Мосбиржи впервые с 30 августа, следует из данных торговой площадки. | 09.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-09T18:36+0300
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МОСКВА, 9 сен — ПРАЙМ. Российский рынок акций усилил рост и поднялся выше 2700 пунктов по индексу Мосбиржи впервые с 30 августа, следует из данных торговой площадки.Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов повысился на 3,04%, до 2703,17 пункта, долларовый РТС — на 2,4%, до 942,14 пункта.
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россия, индекс мосбиржи, биржевые торги
Экономика, РОССИЯ, индекс Мосбиржи, биржевые торги
18:36 09.09.2024 (обновлено: 19:18 09.09.2024)
 
Индекс Мосбиржи поднялся выше 2700 пунктов впервые с 30 августа

Индекс Мосбиржи в понедельник поднялся выше 2700 пунктов впервые с 30 августа

© РИА Новости . Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкМосковская биржа
Московская биржа - ПРАЙМ, 1920, 09.09.2024
© РИА Новости . Григорий Сысоев
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МОСКВА, 9 сен — ПРАЙМ. Российский рынок акций усилил рост и поднялся выше 2700 пунктов по индексу Мосбиржи впервые с 30 августа, следует из данных торговой площадки.
Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов повысился на 3,04%, до 2703,17 пункта, долларовый РТС — на 2,4%, до 942,14 пункта.
Денежные купюры США - ПРАЙМ, 1920, 09.09.2024
Банк России обозначил официальный курс доллара, евро и юаня на 10 сентября
17:34
 
ЭкономикаРОССИЯиндекс Мосбиржибиржевые торги
 
 
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