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Стало известно, кто больше всего пострадает от новой шкалы налогов

Стало известно, кто больше всего пострадает от новой шкалы налогов - 09.09.2024, ПРАЙМ

Стало известно, кто больше всего пострадает от новой шкалы налогов

Введение новой налоговой шкалы с 1 января 2025 года наиболее сильно затронет россиян с заработной платой от 500 тысяч рублей, пишет издание "Газета.ru" со... | 09.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-09T11:06+0300

2024-09-09T11:06+0300

2024-09-09T11:06+0300

экономика

россия

налог

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МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ. Введение новой налоговой шкалы с 1 января 2025 года наиболее сильно затронет россиян с заработной платой от 500 тысяч рублей, пишет издание "Газета.ru" со ссылкой на сооснователя компании "Мое дело" Анастасию Моргунову."Если зарплата сотрудника больше 500 тысяч рублей, к нему будет применено три новые ставки налога в течение следующего года: 13% с января по апрель (когда его доход будет оставаться в пределах 2,4 млн рублей), 15% с мая по октябрь (когда доход вырастет до 5 млн рублей) и 18% с ноября по декабрь (когда доход будет выше 5 млн рублей)", — рассказала собеседница издания.Отмечается, что за период с января по декабрь сотрудники с доходом выше 500 тысяч рублей будут платить налог в общей сумме 882 тысячи рублей, что приведет к уменьшению их чистого дохода на 82 тысячи рублей. В 2025 году россияне с зарплатой в 200 тысяч рублей также получат на 12 тысяч рублей меньше, заметила эксперт.По словам Моргуновой, в число сфер, где сотрудникам готовы платить от 500 тысяч рублей, входят информационные технологии, финансовый сектор, розничная торговля, банки и финансы, телекоммуникации, добыча полезных ископаемых, строительство и ретейл.Тем не менее, такой уровень зарплат обычно наблюдается среди сотрудников высшего уровня, а не рядовых специалистов, заключили в издании.

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россия, налог