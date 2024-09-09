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Преступники провозят наркотики в Европу на польских яхтах, сообщают СМИ - 09.09.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Преступники провозят наркотики в Европу на польских яхтах, сообщают СМИ
Преступники провозят наркотики в Европу на польских яхтах, сообщают СМИ - 09.09.2024, ПРАЙМ
Преступники провозят наркотики в Европу на польских яхтах, сообщают СМИ
Занимающиеся контрабандой наркотиков преступные группировки используют яхты под польским флагом, заявили в издании Financial Times, сославшись на представителей | 09.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-09T12:27+0300
2024-09-09T12:27+0300
экономика
наркотики
польша
морские суда
перевозка грузов
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МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ. Занимающиеся контрабандой наркотиков преступные группировки используют яхты под польским флагом, заявили в издании Financial Times, сославшись на представителей ООН и Центра анализа морских операций (MAOC-N). "Преступники используют яхты под польским флагом для перевозки кокаина и других наркотиков из Южной Америки в Европу и на другие территории через Атлантический океан", - следует из статьи. В издании рассказали, что за 4 года Центр анализа морских операций доложил о задержании минимум 19 перевозивших разные виды наркотиков судов под флагом Польши. Всего правоохранители изъяли 18 тонн каннабиса, 13,5 тонны кокаина и 56 килограммов МДМА.Представитель Управления ООН по борьбе с наркотиками и преступностью Джулиен Гарсани также сообщил, что злоумышленники используют дыру в законе, которая фактически предоставляет польским судам иммунитет от задержания на территории нейтральных вод. Участившимся транспортировкам также способствует введенная в 2020 году система регистрации, которая позволяет владельцам судов менее 24 метров зарегистрировать его по упрощенной схеме. "Это дешево, очень быстро и не требует большого количества данных (для регистрации - ред.). Поэтому, конечно, преступники пытаются этим пользоваться... Это отличный бизнес", - подчеркнул аналитик MAOC-N.
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наркотики, польша, морские суда, перевозка грузов
Экономика, наркотики, ПОЛЬША, морские суда, перевозка грузов
12:27 09.09.2024
 
Преступники провозят наркотики в Европу на польских яхтах, сообщают СМИ

FT: контрабандисты используют яхты под польским флагом для перевозки наркотиков

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкМонастир
Монастир - ПРАЙМ, 1920, 09.09.2024
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ. Занимающиеся контрабандой наркотиков преступные группировки используют яхты под польским флагом, заявили в издании Financial Times, сославшись на представителей ООН и Центра анализа морских операций (MAOC-N).
"Преступники используют яхты под польским флагом для перевозки кокаина и других наркотиков из Южной Америки в Европу и на другие территории через Атлантический океан", - следует из статьи.
В издании рассказали, что за 4 года Центр анализа морских операций доложил о задержании минимум 19 перевозивших разные виды наркотиков судов под флагом Польши. Всего правоохранители изъяли 18 тонн каннабиса, 13,5 тонны кокаина и 56 килограммов МДМА.
Представитель Управления ООН по борьбе с наркотиками и преступностью Джулиен Гарсани также сообщил, что злоумышленники используют дыру в законе, которая фактически предоставляет польским судам иммунитет от задержания на территории нейтральных вод.
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Участившимся транспортировкам также способствует введенная в 2020 году система регистрации, которая позволяет владельцам судов менее 24 метров зарегистрировать его по упрощенной схеме.
"Это дешево, очень быстро и не требует большого количества данных (для регистрации - ред.). Поэтому, конечно, преступники пытаются этим пользоваться... Это отличный бизнес", - подчеркнул аналитик MAOC-N.
 
ЭкономиканаркотикиПОЛЬШАморские судаперевозка грузов
 
 
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