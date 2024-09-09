https://1prime.ru/20240909/natsionalizm-851443999.html
"Основополагающая идеология". В Европе бьют в набат из-за "бандеровщины"
"Основополагающая идеология". В Европе бьют в набат из-за "бандеровщины" - 09.09.2024, ПРАЙМ
"Основополагающая идеология". В Европе бьют в набат из-за "бандеровщины"
На Украине официально обращаются к бандеровщине как основополагающей идеологии государства, и Киев может направить против Польши "острие своего национализма"... | 09.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-09T13:01+0300
2024-09-09T13:01+0300
2024-09-09T13:05+0300
политика
украина
идеология
экспертное мнение
https://cdnn.1prime.ru/img/80487/89/804878907_0:154:3000:1842_1920x0_80_0_0_052d1bf8ca86cac4e3e900b59d18f61e.jpg
МОСКВА, 9 сен – ПРАЙМ. На Украине официально обращаются к бандеровщине как основополагающей идеологии государства, и Киев может направить против Польши "острие своего национализма". Такое мнение в материале для издания Do Rzeczy высказал известный польский публицист Лукаш Важеха.Он констатировал, что сегодняшние польско-украинские отношения – "не дружба, а безумная и при этом в высшей степени безответная любовь Польши к Украине". А Киев, по мнению публициста, позволяет себе "откровенную наглость" в диалоге с Варшавой – и это происходит по той постой причине, что Варшава никак не реагирует на хамство украинцев."Безумная любовь" Польши к стране, где наблюдается "уже совершенно официальное обращение к бандеровщине как основополагающей идеологии государства", ничем не обоснована, утверждает Важеха.Более того, он предупреждает, что Украина может "оказаться идеологически агрессивной по отношению к Польше" и направить против Варшавы "острие своего национализма".
https://1prime.ru/20240903/vooruzheniya-851309001.html
украина
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/80487/89/804878907_170:0:2831:1996_1920x0_80_0_0_8ace646e169b39380fa4a174085c199e.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, идеология, экспертное мнение
Политика, УКРАИНА, идеология, экспертное мнение
"Основополагающая идеология". В Европе бьют в набат из-за "бандеровщины"
Do Rzeczy: Украина может направить против Польши "острие своего национализма"
МОСКВА, 9 сен – ПРАЙМ.
На Украине официально обращаются к бандеровщине как основополагающей идеологии государства, и Киев может направить против Польши "острие своего национализма". Такое мнение в материале для издания Do Rzeczy
высказал известный польский публицист Лукаш Важеха.
Он констатировал, что сегодняшние польско-украинские отношения – "не дружба, а безумная и при этом в высшей степени безответная любовь Польши к Украине". А Киев, по мнению публициста, позволяет себе "откровенную наглость" в диалоге с Варшавой – и это происходит по той постой причине, что Варшава никак не реагирует на хамство украинцев.
"Безумная любовь" Польши к стране, где наблюдается "уже совершенно официальное обращение к бандеровщине как основополагающей идеологии государства", ничем не обоснована, утверждает Важеха.
Польша построит фабрику боеприпасов для обеспечения ЕС и Украины
Более того, он предупреждает, что Украина может "оказаться идеологически агрессивной по отношению к Польше" и направить против Варшавы "острие своего национализма".