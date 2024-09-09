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"Основополагающая идеология". В Европе бьют в набат из-за "бандеровщины" - 09.09.2024, ПРАЙМ
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"Основополагающая идеология". В Европе бьют в набат из-за "бандеровщины"
"Основополагающая идеология". В Европе бьют в набат из-за "бандеровщины" - 09.09.2024, ПРАЙМ
"Основополагающая идеология". В Европе бьют в набат из-за "бандеровщины"
На Украине официально обращаются к бандеровщине как основополагающей идеологии государства, и Киев может направить против Польши "острие своего национализма"... | 09.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-09T13:01+0300
2024-09-09T13:05+0300
политика
украина
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МОСКВА, 9 сен – ПРАЙМ. На Украине официально обращаются к бандеровщине как основополагающей идеологии государства, и Киев может направить против Польши "острие своего национализма". Такое мнение в материале для издания Do Rzeczy высказал известный польский публицист Лукаш Важеха.Он констатировал, что сегодняшние польско-украинские отношения – "не дружба, а безумная и при этом в высшей степени безответная любовь Польши к Украине". А Киев, по мнению публициста, позволяет себе "откровенную наглость" в диалоге с Варшавой – и это происходит по той постой причине, что Варшава никак не реагирует на хамство украинцев."Безумная любовь" Польши к стране, где наблюдается "уже совершенно официальное обращение к бандеровщине как основополагающей идеологии государства", ничем не обоснована, утверждает Важеха.Более того, он предупреждает, что Украина может "оказаться идеологически агрессивной по отношению к Польше" и направить против Варшавы "острие своего национализма".
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украина, идеология, экспертное мнение
Политика, УКРАИНА, идеология, экспертное мнение
13:01 09.09.2024 (обновлено: 13:05 09.09.2024)
 
"Основополагающая идеология". В Европе бьют в набат из-за "бандеровщины"

Do Rzeczy: Украина может направить против Польши "острие своего национализма"

© РИА Новости . Алексей Куденко | Перейти в медиабанкСитуация на Украине
Ситуация на Украине - ПРАЙМ, 1920, 09.09.2024
© РИА Новости . Алексей Куденко
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МОСКВА, 9 сен – ПРАЙМ. На Украине официально обращаются к бандеровщине как основополагающей идеологии государства, и Киев может направить против Польши "острие своего национализма". Такое мнение в материале для издания Do Rzeczy высказал известный польский публицист Лукаш Важеха.
Он констатировал, что сегодняшние польско-украинские отношения – "не дружба, а безумная и при этом в высшей степени безответная любовь Польши к Украине". А Киев, по мнению публициста, позволяет себе "откровенную наглость" в диалоге с Варшавой – и это происходит по той постой причине, что Варшава никак не реагирует на хамство украинцев.
"Безумная любовь" Польши к стране, где наблюдается "уже совершенно официальное обращение к бандеровщине как основополагающей идеологии государства", ничем не обоснована, утверждает Важеха.
Анджей Дуда - ПРАЙМ, 1920, 03.09.2024
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Более того, он предупреждает, что Украина может "оказаться идеологически агрессивной по отношению к Польше" и направить против Варшавы "острие своего национализма".
 
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