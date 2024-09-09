https://1prime.ru/20240909/naushniki-851462125.html
Apple представила новое поколение наушников AirPods
Apple представила новое поколение наушников AirPods - 09.09.2024, ПРАЙМ
Apple представила новое поколение наушников AirPods
Американская компания Apple в понедельник представила обновленную линейку наушников AirPods с функцией шумоподавления в рамках своей осенней презентации. | 09.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-09T21:04+0300
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ВАШИНГТОН, 9 сен - ПРАЙМ. Американская компания Apple в понедельник представила обновленную линейку наушников AirPods с функцией шумоподавления в рамках своей осенней презентации. Обновленные устройства четвертого поколения получили процессор H2, улучшенное качество звука и теперь доступны с функцией шумоподавления. Утверждается, что наушники способны работать без подзарядки до 30 часов. Для зарядки может использоваться как беспроводная зарядка от Apple Watch, так и проводная зарядка с разъемом USB-C. Стоимость устройств в США составит 129 долларов за обычную версию и 179 долларов за версию с активной функций шумоподавления. Наушники появятся в наличии с 20 сентября. Кроме того, компания представила обновленные цвета наушников AirPods Max, оснастив их разъемом USB-C за 549 долларов, и обновленные функции у версии AirPods Pro 2. Apple, основанная в 1976 году, занимается производством персональных и планшетных компьютеров, смартфонов, "умных" часов и программного обеспечения.
https://1prime.ru/20240909/apple-851461633.html
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apple, наушники, airpods
Экономика, Apple, наушники, AirPods
Apple представила новое поколение наушников AirPods
Apple представила новое поколение наушников AirPods с функцией шумоподавления
ВАШИНГТОН, 9 сен - ПРАЙМ. Американская компания Apple в понедельник представила обновленную линейку наушников AirPods с функцией шумоподавления в рамках своей осенней презентации.
Обновленные устройства четвертого поколения получили процессор H2, улучшенное качество звука и теперь доступны с функцией шумоподавления. Утверждается, что наушники способны работать без подзарядки до 30 часов.
Для зарядки может использоваться как беспроводная зарядка от Apple Watch, так и проводная зарядка с разъемом USB-C.
Стоимость устройств в США составит 129 долларов за обычную версию и 179 долларов за версию с активной функций шумоподавления. Наушники появятся в наличии с 20 сентября.
Кроме того, компания представила обновленные цвета наушников AirPods Max, оснастив их разъемом USB-C за 549 долларов, и обновленные функции у версии AirPods Pro 2.
Apple, основанная в 1976 году, занимается производством персональных и планшетных компьютеров, смартфонов, "умных" часов и программного обеспечения.
Apple представила новую линейку "умных" часов