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Apple представила новое поколение наушников AirPods - 09.09.2024, ПРАЙМ
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Apple представила новое поколение наушников AirPods
Apple представила новое поколение наушников AirPods - 09.09.2024, ПРАЙМ
Apple представила новое поколение наушников AirPods
Американская компания Apple в понедельник представила обновленную линейку наушников AirPods с функцией шумоподавления в рамках своей осенней презентации. | 09.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-09T21:04+0300
2024-09-09T21:04+0300
экономика
apple
наушники
airpods
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ВАШИНГТОН, 9 сен - ПРАЙМ. Американская компания Apple в понедельник представила обновленную линейку наушников AirPods с функцией шумоподавления в рамках своей осенней презентации. Обновленные устройства четвертого поколения получили процессор H2, улучшенное качество звука и теперь доступны с функцией шумоподавления. Утверждается, что наушники способны работать без подзарядки до 30 часов. Для зарядки может использоваться как беспроводная зарядка от Apple Watch, так и проводная зарядка с разъемом USB-C. Стоимость устройств в США составит 129 долларов за обычную версию и 179 долларов за версию с активной функций шумоподавления. Наушники появятся в наличии с 20 сентября. Кроме того, компания представила обновленные цвета наушников AirPods Max, оснастив их разъемом USB-C за 549 долларов, и обновленные функции у версии AirPods Pro 2. Apple, основанная в 1976 году, занимается производством персональных и планшетных компьютеров, смартфонов, "умных" часов и программного обеспечения.
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apple, наушники, airpods
Экономика, Apple, наушники, AirPods
21:04 09.09.2024
 
Apple представила новое поколение наушников AirPods

Apple представила новое поколение наушников AirPods с функцией шумоподавления

© РИА Новости . Ирина Калашникова | Перейти в медиабанк" Знак Apple на фасаде дома.
 Знак Apple на фасаде дома. - ПРАЙМ, 1920, 09.09.2024
© РИА Новости . Ирина Калашникова
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ВАШИНГТОН, 9 сен - ПРАЙМ. Американская компания Apple в понедельник представила обновленную линейку наушников AirPods с функцией шумоподавления в рамках своей осенней презентации.
Обновленные устройства четвертого поколения получили процессор H2, улучшенное качество звука и теперь доступны с функцией шумоподавления. Утверждается, что наушники способны работать без подзарядки до 30 часов.
Для зарядки может использоваться как беспроводная зарядка от Apple Watch, так и проводная зарядка с разъемом USB-C.
Стоимость устройств в США составит 129 долларов за обычную версию и 179 долларов за версию с активной функций шумоподавления. Наушники появятся в наличии с 20 сентября.
Кроме того, компания представила обновленные цвета наушников AirPods Max, оснастив их разъемом USB-C за 549 долларов, и обновленные функции у версии AirPods Pro 2.
Apple, основанная в 1976 году, занимается производством персональных и планшетных компьютеров, смартфонов, "умных" часов и программного обеспечения.
Заставка на экране смартфона компании Apple - ПРАЙМ, 1920, 09.09.2024
Apple представила новую линейку "умных" часов
20:43
 
ЭкономикаAppleнаушникиAirPods
 
 
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