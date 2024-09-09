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"Снова русские виноваты". Британцев оставили без недвижимости в ОАЭ
"Снова русские виноваты". Британцев оставили без недвижимости в ОАЭ - 09.09.2024, ПРАЙМ
"Снова русские виноваты". Британцев оставили без недвижимости в ОАЭ
Рост цен на недвижимость в Дубае привел к тому, что британские эмигранты не могут себе позволить покупку недвижимости в этом регионе из-за богатых русских,... | 09.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-09T09:35+0300
2024-09-09T09:35+0300
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МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ. Рост цен на недвижимость в Дубае привел к тому, что британские эмигранты не могут себе позволить покупку недвижимости в этом регионе из-за богатых русских, сообщает The Telegraph."С 2022 года граждане России приобрели в Дубае недвижимость на сумму 6,3 миллиарда долларов в существующих и строящихся объектах", — сказано в публикации.Отмечается, что британцы, вынужденные искать альтернативу, столкнулись с проблемой двухуровневой ценовой политики, где цены на недвижимость, продаваемую за наличные, очень отличаются от цен для покупателей, использующих ипотеку.Кроме того, рост арендных ставок побуждает многих жителей Дубая задуматься о покупке недвижимости, так как цены на аренду сравниваются с ипотечными платежами, заключили в издании.
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Экономика, РОССИЯ, ОАЭ, Недвижимость
"Снова русские виноваты". Британцев оставили без недвижимости в ОАЭ
The Telegraph: британцы не могут приобрести жилье в Дубае из-за богатых россиян
МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ.
Рост цен на недвижимость в Дубае привел к тому, что британские эмигранты не могут себе позволить покупку недвижимости в этом регионе из-за богатых русских, сообщает
The Telegraph.
"С 2022 года граждане России приобрели в Дубае недвижимость на сумму 6,3 миллиарда долларов в существующих и строящихся объектах", — сказано в публикации.
Отмечается, что британцы, вынужденные искать альтернативу, столкнулись с проблемой двухуровневой ценовой политики, где цены на недвижимость, продаваемую за наличные, очень отличаются от цен для покупателей, использующих ипотеку.
Кроме того, рост арендных ставок побуждает многих жителей Дубая задуматься о покупке недвижимости, так как цены на аренду сравниваются с ипотечными платежами, заключили в издании.
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