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В России нашли способ ускорить обучение нейросетей в 15-20 раз

В России нашли способ ускорить обучение нейросетей в 15-20 раз - 09.09.2024, ПРАЙМ

В России нашли способ ускорить обучение нейросетей в 15-20 раз

Российские ученые нашли способ ускорить обучение нейросетей в 15-20 раз - они создали автоматический механизм анализа и исправления ошибок во время обучения,... | 09.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-09T05:41+0300

2024-09-09T05:41+0300

2024-09-09T05:44+0300

россия

обучение

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МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ. Российские ученые нашли способ ускорить обучение нейросетей в 15-20 раз - они создали автоматический механизм анализа и исправления ошибок во время обучения, рассказали РИА Новости в компании Cognitive Pilot. "Специалисты компании Cognitive Pilot (дочернее предприятие Сбера и Cognitive Technologies) смогли решить сложную задачу, позволяющую существенно повысить эффективность обучения нейронных сетей за счет создания автоматического механизма анализа и исправления ошибок, совершаемых нейронной сетью при обучении. … Технология также позволяет сократить время обучения (с учетом отбора данных) в 15-20 раз", - сказали в компании. Новая технология получила название Cognitive Neural Network Hospital, потому что она способна "вылечивать больные места" нейросети. Это происходит в два этапа: сначала технология определяет самые слабые зоны, а потом благодаря полученной информации выявляются новые данные, которые не в точности совпадают, но похожи на совершаемые ошибки. Она помогает анализировать типы ошибок и классифицировать их по группам. Cognitive Neural Network Hospital позволяет повысить эффективность обучения ИИ на 40%, отметили специалисты. "Сокращение времени обучения и повышение его эффективности в итоге позволяют на порядки сократить время разработок ИИ-систем автопилотирования, что в итоге дает возможность пользователям наших систем - агрохозяйствам, пассажирам умных трамваев и т.д., - возможность постоянно пользоваться самыми новыми и самыми совершенными решениями. Создание технологий такого класса, по мнению аналитиков, - это новый, перспективный рынок, который уже в ближайшие пять лет может составить несколько миллиардов долларов", - прокомментировала генеральный директор Cognitive Pilot Ольга Ускова.

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россия, обучение