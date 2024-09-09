https://1prime.ru/20240909/nikkei-851432327.html

Японский индекс Nikkei 225 открылся ощутимым падением

Японский индекс Nikkei 225 открылся ощутимым падением - 09.09.2024, ПРАЙМ

Японский индекс Nikkei 225 открылся ощутимым падением

Японский индекс Nikkei 225 после открытия торгов на Токийской бирже в понедельник продемонстрировал существенное снижение - примерно на 3%, отыгрывая падение... | 09.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-09T05:09+0300

2024-09-09T05:09+0300

2024-09-09T05:09+0300

экономика

япония

nikkei 225

падение

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МОСКВА, 9 сен – ПРАЙМ. Японский индекс Nikkei 225 после открытия торгов на Токийской бирже в понедельник продемонстрировал существенное снижение - примерно на 3%, отыгрывая падение котировок в США по итогам пятницы, свидетельствуют данные торгов. Так, индекс Nikkei, отражающий динамику котировок акций 225 ведущих компаний Японии, к 03.57 мск снижался на 2,8%, до 35 371,8 пункта. Индекс Topix, показывающий котировки ценных бумаг всех компаний, представленных в престижной первой секции, в то же время снижался на 2,61%, до 2 529,54 пункта.

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япония, nikkei 225, падение