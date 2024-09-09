https://1prime.ru/20240909/oblako-851439980.html

МТС Web Services запустил облако на российском оборудовании и ПО

МТС Web Services запустил облако на российском оборудовании и ПО - 09.09.2024, ПРАЙМ

МТС Web Services запустил облако на российском оборудовании и ПО

МТС Web Services (MWS) запустил облако на российском оборудовании и программном обеспечении (ПО), сообщил журналистам руководитель центра по работе со... | 09.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-09T11:18+0300

2024-09-09T11:18+0300

2024-09-09T11:18+0300

россия

мтс

https://cdnn.1prime.ru/img/84024/20/840242061_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_46c28806f22a8d9014a68392b66ab51c.jpg

КАЗАНЬ, 9 сен - ПРАЙМ. МТС Web Services (MWS) запустил облако на российском оборудовании и программном обеспечении (ПО), сообщил журналистам руководитель центра по работе со стратегическими заказчиками MWS Александр Чураев. "МТС Web Services (MWS), входит в группу МТС, сообщает о запуске выделенного сегмента облака на российском программном обеспечении и оборудовании", - сказал Чураев на площадке форума Kazan Digital Week. Он уточнил, что такое облако подойдет компаниям, у которых есть требования по использованию отечественных технологий. Российские серверы позволяют размещать данные и информационные системы с повышенными требованиями защиты информации. Инфраструктура получила аттестат соответствия требованиям по защите информации. "Облако дает возможность российским компаниям уменьшать инвестиции в инфраструктуру, а также упрощает и ускоряет запуск новых проектов. Специально для компаний, которые работают на отечественных технологиях, мы запускаем импортозамещенное облако, чтобы как можно больше российских предприятий могли использовать все преимущества облачных технологий, работая на российском ПО и оборудовании", - прокомментировал Чураев.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, мтс