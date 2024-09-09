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МТС Web Services запустил облако на российском оборудовании и ПО - 09.09.2024, ПРАЙМ
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МТС Web Services запустил облако на российском оборудовании и ПО
МТС Web Services запустил облако на российском оборудовании и ПО - 09.09.2024, ПРАЙМ
МТС Web Services запустил облако на российском оборудовании и ПО
МТС Web Services (MWS) запустил облако на российском оборудовании и программном обеспечении (ПО), сообщил журналистам руководитель центра по работе со... | 09.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-09T11:18+0300
2024-09-09T11:18+0300
россия
мтс
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КАЗАНЬ, 9 сен - ПРАЙМ. МТС Web Services (MWS) запустил облако на российском оборудовании и программном обеспечении (ПО), сообщил журналистам руководитель центра по работе со стратегическими заказчиками MWS Александр Чураев. "МТС Web Services (MWS), входит в группу МТС, сообщает о запуске выделенного сегмента облака на российском программном обеспечении и оборудовании", - сказал Чураев на площадке форума Kazan Digital Week. Он уточнил, что такое облако подойдет компаниям, у которых есть требования по использованию отечественных технологий. Российские серверы позволяют размещать данные и информационные системы с повышенными требованиями защиты информации. Инфраструктура получила аттестат соответствия требованиям по защите информации. "Облако дает возможность российским компаниям уменьшать инвестиции в инфраструктуру, а также упрощает и ускоряет запуск новых проектов. Специально для компаний, которые работают на отечественных технологиях, мы запускаем импортозамещенное облако, чтобы как можно больше российских предприятий могли использовать все преимущества облачных технологий, работая на российском ПО и оборудовании", - прокомментировал Чураев.
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россия, мтс
РОССИЯ, МТС
11:18 09.09.2024
 
МТС Web Services запустил облако на российском оборудовании и ПО

Чураев: МТС Web Services запустил облако на российском оборудовании и ПО

© РИА Новости . Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкНовый логотип компании МТС
Новый логотип компании МТС - ПРАЙМ, 1920, 09.09.2024
© РИА Новости . Григорий Сысоев
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КАЗАНЬ, 9 сен - ПРАЙМ. МТС Web Services (MWS) запустил облако на российском оборудовании и программном обеспечении (ПО), сообщил журналистам руководитель центра по работе со стратегическими заказчиками MWS Александр Чураев.
"МТС Web Services (MWS), входит в группу МТС, сообщает о запуске выделенного сегмента облака на российском программном обеспечении и оборудовании", - сказал Чураев на площадке форума Kazan Digital Week.
Он уточнил, что такое облако подойдет компаниям, у которых есть требования по использованию отечественных технологий. Российские серверы позволяют размещать данные и информационные системы с повышенными требованиями защиты информации. Инфраструктура получила аттестат соответствия требованиям по защите информации.
"Облако дает возможность российским компаниям уменьшать инвестиции в инфраструктуру, а также упрощает и ускоряет запуск новых проектов. Специально для компаний, которые работают на отечественных технологиях, мы запускаем импортозамещенное облако, чтобы как можно больше российских предприятий могли использовать все преимущества облачных технологий, работая на российском ПО и оборудовании", - прокомментировал Чураев.
 
РОССИЯМТС
 
 
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