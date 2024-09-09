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Китайские банки ввели территориальные ограничения для импортеров из России - 09.09.2024, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20240909/ogranicheniya-851437135.html
Китайские банки ввели территориальные ограничения для импортеров из России
Китайские банки ввели территориальные ограничения для импортеров из России - 09.09.2024, ПРАЙМ
Китайские банки ввели территориальные ограничения для импортеров из России
Целый ряд банков КНР ввели территориальные ограничения на открытие счетов местным компаниям-поставщикам, работающим с импортерами из Российской Федерации. Об... | 09.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-09T09:50+0300
2024-09-09T09:51+0300
экономика
китай
банки
ограничения
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МОСКВА, 9 сен – ПРАЙМ. Целый ряд банков КНР ввели территориальные ограничения на открытие счетов местным компаниям-поставщикам, работающим с импортерами из Российской Федерации. Об этом рассказывают "Ведомости", ссылаясь на источники в компаниях-импортерах и посредниках.Как отмечается, банки не разрешают китайцам открывать счета за пределами провинции, где поставщики ведут свою основную деятельность.По словам одного из собеседников издания, поставщику из провинции Сычуань, с которым работает один из импортеров, было отказано в открытии счета в банке, расположенным в провинции Шаньдун. Объясняя отказ, в банке сообщили, что счета открываются исключительно местным предприятиям.В аналогичной ситуации оказался в провинции Сычуань еще один поставщик - собеседник "Ведомостей". По его данным, ряд банков ввели такого рода ограничения весной 2024 года.Управляющий партнер адвокатского бюро Nordic Star Андрей Гусев, чьи слова передает издание, констатирует, что случаев отказа китайских банков в открытии счетов по территориальному признаку становится все больше. Однако судить о масштабах распространения этой практики на сегодняшний день сложно, потому что на текущий момент отсутствует официальная статистика.При этом управляющий партнер юридической фирмы FTL Advisers Наталья Пацева, комментируя ситуацию, отметила, что банки Китая перестраховываются, чтобы не подпасть под вторичные западные санкции. В этих условия поставщикам приходится искать кредитные организации, которые продолжают принимать деньги из России, в результате чего повышаются издержки и задерживаются платежи.
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китай, банки, ограничения
Экономика, КИТАЙ, Банки, ограничения
09:50 09.09.2024 (обновлено: 09:51 09.09.2024)
 
Китайские банки ввели территориальные ограничения для импортеров из России

СМИ: китайские банки ввели территориальные ограничения для импортеров из России

© РИА Новости . Александр Исаев | Перейти в медиабанкКитайский дракон
Китайский дракон - ПРАЙМ, 1920, 09.09.2024
© РИА Новости . Александр Исаев
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МОСКВА, 9 сен – ПРАЙМ. Целый ряд банков КНР ввели территориальные ограничения на открытие счетов местным компаниям-поставщикам, работающим с импортерами из Российской Федерации. Об этом рассказывают "Ведомости", ссылаясь на источники в компаниях-импортерах и посредниках.
Как отмечается, банки не разрешают китайцам открывать счета за пределами провинции, где поставщики ведут свою основную деятельность.
По словам одного из собеседников издания, поставщику из провинции Сычуань, с которым работает один из импортеров, было отказано в открытии счета в банке, расположенным в провинции Шаньдун. Объясняя отказ, в банке сообщили, что счета открываются исключительно местным предприятиям.
В аналогичной ситуации оказался в провинции Сычуань еще один поставщик - собеседник "Ведомостей". По его данным, ряд банков ввели такого рода ограничения весной 2024 года.
Альфа-банк - ПРАЙМ, 1920, 21.02.2024
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Управляющий партнер адвокатского бюро Nordic Star Андрей Гусев, чьи слова передает издание, констатирует, что случаев отказа китайских банков в открытии счетов по территориальному признаку становится все больше. Однако судить о масштабах распространения этой практики на сегодняшний день сложно, потому что на текущий момент отсутствует официальная статистика.
При этом управляющий партнер юридической фирмы FTL Advisers Наталья Пацева, комментируя ситуацию, отметила, что банки Китая перестраховываются, чтобы не подпасть под вторичные западные санкции. В этих условия поставщикам приходится искать кредитные организации, которые продолжают принимать деньги из России, в результате чего повышаются издержки и задерживаются платежи.
 
ЭкономикаКИТАЙБанкиограничения
 
 
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