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Орбан анонсировал "заметное" мероприятие в рамках мирной миссии по Украине
Орбан анонсировал "заметное" мероприятие в рамках мирной миссии по Украине - 09.09.2024, ПРАЙМ
Орбан анонсировал "заметное" мероприятие в рамках мирной миссии по Украине
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан объявил о предстоящем "заметном" событии в рамках своей мирной инициативы по Украине, передает портал ATV. | 09.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-09T15:01+0300
2024-09-09T15:01+0300
2024-09-09T15:01+0300
политика
венгрия
виктор орбан
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БУДАПЕШТ, 9 сен - ПРАЙМ. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан объявил о предстоящем "заметном" событии в рамках своей мирной инициативы по Украине, передает портал ATV.В публикации отмечается, что в ходе выступления на закрытом мероприятии в городе Кётш, Орбан сообщил, что его миссия продолжается и он работал над ней в течение лета. Он намекнул, что в сентябре эта инициатива получит явное проявление, но не раскрыл никаких деталей.В начале июля Орбан провел встречи с несколькими ключевыми мировыми лидерами, включая президентов России, Китая, Турции, США и Украины. После этого венгерский премьер передал свой план по урегулированию конфликта в Украине другим лидерам ЕС.Ранее венгерский лидер также подчеркивал, что перед разработкой многочисленных планов по мирным переговорам между Киевом и Москвой необходимо добиться прекращения огня.
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венгрия, виктор орбан
Политика, ВЕНГРИЯ, Виктор Орбан
Орбан анонсировал "заметное" мероприятие в рамках мирной миссии по Украине
ATV: Орбан готовит "заметное" мероприятие в рамках мирной миссии по Украине
БУДАПЕШТ, 9 сен - ПРАЙМ. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан объявил о предстоящем "заметном" событии в рамках своей мирной инициативы по Украине, передает портал ATV.
В публикации отмечается, что в ходе выступления на закрытом мероприятии в городе Кётш, Орбан сообщил, что его миссия продолжается и он работал над ней в течение лета. Он намекнул, что в сентябре эта инициатива получит явное проявление, но не раскрыл никаких деталей.
В начале июля Орбан провел встречи с несколькими ключевыми мировыми лидерами, включая президентов России, Китая, Турции, США и Украины. После этого венгерский премьер передал свой план по урегулированию конфликта в Украине другим лидерам ЕС.
Ранее венгерский лидер также подчеркивал, что перед разработкой многочисленных планов по мирным переговорам между Киевом и Москвой необходимо добиться прекращения огня.
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