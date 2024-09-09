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Орбан анонсировал "заметное" мероприятие в рамках мирной миссии по Украине - 09.09.2024, ПРАЙМ
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Орбан анонсировал "заметное" мероприятие в рамках мирной миссии по Украине
Орбан анонсировал "заметное" мероприятие в рамках мирной миссии по Украине - 09.09.2024, ПРАЙМ
Орбан анонсировал "заметное" мероприятие в рамках мирной миссии по Украине
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан объявил о предстоящем "заметном" событии в рамках своей мирной инициативы по Украине, передает портал ATV. | 09.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-09T15:01+0300
2024-09-09T15:01+0300
политика
венгрия
виктор орбан
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БУДАПЕШТ, 9 сен - ПРАЙМ. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан объявил о предстоящем "заметном" событии в рамках своей мирной инициативы по Украине, передает портал ATV.В публикации отмечается, что в ходе выступления на закрытом мероприятии в городе Кётш, Орбан сообщил, что его миссия продолжается и он работал над ней в течение лета. Он намекнул, что в сентябре эта инициатива получит явное проявление, но не раскрыл никаких деталей.В начале июля Орбан провел встречи с несколькими ключевыми мировыми лидерами, включая президентов России, Китая, Турции, США и Украины. После этого венгерский премьер передал свой план по урегулированию конфликта в Украине другим лидерам ЕС.Ранее венгерский лидер также подчеркивал, что перед разработкой многочисленных планов по мирным переговорам между Киевом и Москвой необходимо добиться прекращения огня.
https://1prime.ru/20240909/sholts-851440922.html
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венгрия, виктор орбан
Политика, ВЕНГРИЯ, Виктор Орбан
15:01 09.09.2024
 
Орбан анонсировал "заметное" мероприятие в рамках мирной миссии по Украине

ATV: Орбан готовит "заметное" мероприятие в рамках мирной миссии по Украине

© РИА Новости . POOL/Валерий Шарифулин | Перейти в медиабанкПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - ПРАЙМ, 1920, 09.09.2024
© РИА Новости . POOL/Валерий Шарифулин
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БУДАПЕШТ, 9 сен - ПРАЙМ. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан объявил о предстоящем "заметном" событии в рамках своей мирной инициативы по Украине, передает портал ATV.
В публикации отмечается, что в ходе выступления на закрытом мероприятии в городе Кётш, Орбан сообщил, что его миссия продолжается и он работал над ней в течение лета. Он намекнул, что в сентябре эта инициатива получит явное проявление, но не раскрыл никаких деталей.
В начале июля Орбан провел встречи с несколькими ключевыми мировыми лидерами, включая президентов России, Китая, Турции, США и Украины. После этого венгерский премьер передал свой план по урегулированию конфликта в Украине другим лидерам ЕС.
Ранее венгерский лидер также подчеркивал, что перед разработкой многочисленных планов по мирным переговорам между Киевом и Москвой необходимо добиться прекращения огня.
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