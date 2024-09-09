Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Судане охарактеризовали отношения с Россией - 09.09.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20240909/otnosheniya-851453218.html
В Судане охарактеризовали отношения с Россией
В Судане охарактеризовали отношения с Россией - 09.09.2024, ПРАЙМ
В Судане охарактеризовали отношения с Россией
Российско-суданские отношения находятся в наилучшем состоянии, подчеркнул глава суданской делегации на мирных переговорах, министр полезных ископаемых страны... | 09.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-09T16:21+0300
2024-09-09T16:21+0300
политика
россия
судан
дипломатические отношения
https://cdnn.1prime.ru/img/83474/83/834748323_0:0:700:394_1920x0_80_0_0_a1f402057983d08141b79a5493b17fd3.jpg
КАИР, 9 сен – ПРАЙМ. Российско-суданские отношения находятся в наилучшем состоянии, подчеркнул глава суданской делегации на мирных переговорах, министр полезных ископаемых страны Мохаммед Башир Абу Наму. "Наши отношения с Россией являются историческими, давними и развивающимися…", - заявил Абу Наму, уточнив, что Москва поддерживает легитимное правительство государства даже в кризисный период. С 15 апреля 2023 года в африканском государстве ведутся бои между Силами быстрого реагирования (СБР) под командованием Мухаммеда Хамдана Дагло и регулярной суданской армией.
https://1prime.ru/20240909/iran-851452825.html
судан
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83474/83/834748323_88:0:613:394_1920x0_80_0_0_361c67e6d1cb161c07745e56fded9e27.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, судан, дипломатические отношения
Политика, РОССИЯ, СУДАН, дипломатические отношения
16:21 09.09.2024
 
В Судане охарактеризовали отношения с Россией

Мохаммед Башир Абу Наму: отношения России и Судана в наилучшем состоянии

Судан
Судан
Читать Прайм в
Дзен Telegram
КАИР, 9 сен – ПРАЙМ. Российско-суданские отношения находятся в наилучшем состоянии, подчеркнул глава суданской делегации на мирных переговорах, министр полезных ископаемых страны Мохаммед Башир Абу Наму.
"Наши отношения с Россией являются историческими, давними и развивающимися…", - заявил Абу Наму, уточнив, что Москва поддерживает легитимное правительство государства даже в кризисный период.
С 15 апреля 2023 года в африканском государстве ведутся бои между Силами быстрого реагирования (СБР) под командованием Мухаммеда Хамдана Дагло и регулярной суданской армией.
Тегеран - ПРАЙМ, 1920, 09.09.2024
Иран опроверг сообщения о поставках России вооружений
16:13
 
ПолитикаРОССИЯСУДАНдипломатические отношения
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала