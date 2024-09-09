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В Судане охарактеризовали отношения с Россией
В Судане охарактеризовали отношения с Россией - 09.09.2024, ПРАЙМ
В Судане охарактеризовали отношения с Россией
Российско-суданские отношения находятся в наилучшем состоянии, подчеркнул глава суданской делегации на мирных переговорах, министр полезных ископаемых страны... | 09.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-09T16:21+0300
2024-09-09T16:21+0300
2024-09-09T16:21+0300
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КАИР, 9 сен – ПРАЙМ. Российско-суданские отношения находятся в наилучшем состоянии, подчеркнул глава суданской делегации на мирных переговорах, министр полезных ископаемых страны Мохаммед Башир Абу Наму. "Наши отношения с Россией являются историческими, давними и развивающимися…", - заявил Абу Наму, уточнив, что Москва поддерживает легитимное правительство государства даже в кризисный период. С 15 апреля 2023 года в африканском государстве ведутся бои между Силами быстрого реагирования (СБР) под командованием Мухаммеда Хамдана Дагло и регулярной суданской армией.
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россия, судан, дипломатические отношения
Политика, РОССИЯ, СУДАН, дипломатические отношения
В Судане охарактеризовали отношения с Россией
Мохаммед Башир Абу Наму: отношения России и Судана в наилучшем состоянии
КАИР, 9 сен – ПРАЙМ. Российско-суданские отношения находятся в наилучшем состоянии, подчеркнул глава суданской делегации на мирных переговорах, министр полезных ископаемых страны Мохаммед Башир Абу Наму.
"Наши отношения с Россией являются историческими, давними и развивающимися…", - заявил Абу Наму, уточнив, что Москва поддерживает легитимное правительство государства даже в кризисный период.
С 15 апреля 2023 года в африканском государстве ведутся бои между Силами быстрого реагирования (СБР) под командованием Мухаммеда Хамдана Дагло и регулярной суданской армией.
Иран опроверг сообщения о поставках России вооружений