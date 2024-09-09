https://1prime.ru/20240909/ozon-851443866.html

"Публичный профиль": Ozon запустил новую функцию

"Публичный профиль": Ozon запустил новую функцию - 09.09.2024, ПРАЙМ

"Публичный профиль": Ozon запустил новую функцию

Маркетплейс Ozon запустил тестирование новой функции, которая называется "Публичный профиль". В нем будут отражаться неанонимные отзывы пользователей на... | 09.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-09T12:58+0300

2024-09-09T12:58+0300

2024-09-09T13:12+0300

ozon

профиль

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маркетплейс

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МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ. Маркетплейс Ozon запустил тестирование новой функции, которая называется "Публичный профиль". В нем будут отражаться неанонимные отзывы пользователей на покупки, за исключением ряда категорий, среди них - медицинские изделия и товары 18+, поделились в пресс-службе компании. "Благодаря новой функции пользователи смогут подписаться на других покупателей с похожим профилем покупок", - уточнили в маркетплейсе. К исключениям, которые не будут отражаться на публичных страницах, относятся белье, домашняя одежда и чулочно-носочные изделия, электронные сигареты, кальяны, а также различные медицинские изделия.Пока функция не введена в широкое пользование, посмотреть публичный профиль клиента можно, перейдя по ссылке-приглашению от самого клиента. Подписаться на пользовательскую страничку станет также возможным при переходе по неанонимному отзыву к товару.В пресс-службе подчеркнули, что в публичном профиле будет указано только имя и первая буква фамилии, при этом пользователь сможет скрыть отдельные отзывы. Для отключения функции необходимо будет зайти в настройки профиля и изменить его статус.

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ozon, профиль, покупки, маркетплейс