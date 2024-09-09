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"Публичный профиль": Ozon запустил новую функцию - 09.09.2024, ПРАЙМ
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"Публичный профиль": Ozon запустил новую функцию
"Публичный профиль": Ozon запустил новую функцию - 09.09.2024, ПРАЙМ
"Публичный профиль": Ozon запустил новую функцию
Маркетплейс Ozon запустил тестирование новой функции, которая называется "Публичный профиль". В нем будут отражаться неанонимные отзывы пользователей на... | 09.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-09T12:58+0300
2024-09-09T13:12+0300
ozon
профиль
покупки
маркетплейс
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МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ. Маркетплейс Ozon запустил тестирование новой функции, которая называется "Публичный профиль". В нем будут отражаться неанонимные отзывы пользователей на покупки, за исключением ряда категорий, среди них - медицинские изделия и товары 18+, поделились в пресс-службе компании. "Благодаря новой функции пользователи смогут подписаться на других покупателей с похожим профилем покупок", - уточнили в маркетплейсе. К исключениям, которые не будут отражаться на публичных страницах, относятся белье, домашняя одежда и чулочно-носочные изделия, электронные сигареты, кальяны, а также различные медицинские изделия.Пока функция не введена в широкое пользование, посмотреть публичный профиль клиента можно, перейдя по ссылке-приглашению от самого клиента. Подписаться на пользовательскую страничку станет также возможным при переходе по неанонимному отзыву к товару.В пресс-службе подчеркнули, что в публичном профиле будет указано только имя и первая буква фамилии, при этом пользователь сможет скрыть отдельные отзывы. Для отключения функции необходимо будет зайти в настройки профиля и изменить его статус.
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ozon, профиль, покупки, маркетплейс
OZON, профиль, покупки, маркетплейс
12:58 09.09.2024 (обновлено: 13:12 09.09.2024)
 
"Публичный профиль": Ozon запустил новую функцию

Ozon вводит публичные профили клиентов с отзывами на покупки, кроме товаров 18+

© РИА Новости . Алексей Майшев | Перейти в медиабанкСлужба доставки Ozon
Служба доставки Ozon - ПРАЙМ, 1920, 09.09.2024
© РИА Новости . Алексей Майшев
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МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ. Маркетплейс Ozon запустил тестирование новой функции, которая называется "Публичный профиль". В нем будут отражаться неанонимные отзывы пользователей на покупки, за исключением ряда категорий, среди них - медицинские изделия и товары 18+, поделились в пресс-службе компании.
"Благодаря новой функции пользователи смогут подписаться на других покупателей с похожим профилем покупок", - уточнили в маркетплейсе.
К исключениям, которые не будут отражаться на публичных страницах, относятся белье, домашняя одежда и чулочно-носочные изделия, электронные сигареты, кальяны, а также различные медицинские изделия.
Пока функция не введена в широкое пользование, посмотреть публичный профиль клиента можно, перейдя по ссылке-приглашению от самого клиента. Подписаться на пользовательскую страничку станет также возможным при переходе по неанонимному отзыву к товару.
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В пресс-службе подчеркнули, что в публичном профиле будет указано только имя и первая буква фамилии, при этом пользователь сможет скрыть отдельные отзывы. Для отключения функции необходимо будет зайти в настройки профиля и изменить его статус.
 
OZONпрофильпокупкимаркетплейс
 
 
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