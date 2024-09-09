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Путин рассказал о перспективах партнерства России и Северной Кореи - 09.09.2024, ПРАЙМ
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Путин рассказал о перспективах партнерства России и Северной Кореи
Путин рассказал о перспективах партнерства России и Северной Кореи - 09.09.2024, ПРАЙМ
Путин рассказал о перспективах партнерства России и Северной Кореи
Российский глава Владимир Путин поздравил лидера КНДР Ким Чен Ына с 76-й годовщиной образования страны. Он подчеркнул, что стратегическое партнерство двух... | 09.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-09T10:05+0300
2024-09-09T10:05+0300
политика
россия
кндр
стратегическая стабильность
партнерство
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МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ. Российский глава Владимир Путин поздравил лидера КНДР Ким Чен Ына с 76-й годовщиной образования страны. Он подчеркнул, что стратегическое партнерство двух государств будет и дальше укрепляться, утверждается в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля. "Уверен, что совместными усилиями мы будем и далее планомерно укреплять всеобъемлющее стратегическое партнёрство между Россией и КНДР", - следует из заявления.Глава Кремля подчеркнул, что партнерство России и КНДР направлено на обеспечение безопасности в Северо-Восточной Азии, а также полностью отвечает интересам народов двух государств.Москва и Пхеньян смогли выстроить взаимно уважительные и доверительные отношения, которые основываются на традициях добрососедства. В рамках сотрудничества представители стран регулярно проводят содержательные и конструктивные переговоры."Искренне желаю Вам крепкого здоровья и успехов, а всем Вашим согражданам – мира и благополучия", - резюмировал российский президент.
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россия, кндр, стратегическая стабильность, партнерство
Политика, РОССИЯ, КНДР, Стратегическая стабильность, партнерство
10:05 09.09.2024
 
Путин рассказал о перспективах партнерства России и Северной Кореи

Путин: РФ и КНДР продолжат планомерно укреплять всеобъемлющее стратегическое партнерство

© POOL | Перейти в медиабанкДружественный государственный визит президента Владимира Путина в КНДР
Дружественный государственный визит президента Владимира Путина в КНДР
© POOL
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МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ. Российский глава Владимир Путин поздравил лидера КНДР Ким Чен Ына с 76-й годовщиной образования страны. Он подчеркнул, что стратегическое партнерство двух государств будет и дальше укрепляться, утверждается в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.
"Уверен, что совместными усилиями мы будем и далее планомерно укреплять всеобъемлющее стратегическое партнёрство между Россией и КНДР", - следует из заявления.
Глава Кремля подчеркнул, что партнерство России и КНДР направлено на обеспечение безопасности в Северо-Восточной Азии, а также полностью отвечает интересам народов двух государств.
Москва и Пхеньян смогли выстроить взаимно уважительные и доверительные отношения, которые основываются на традициях добрососедства. В рамках сотрудничества представители стран регулярно проводят содержательные и конструктивные переговоры.
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"Искренне желаю Вам крепкого здоровья и успехов, а всем Вашим согражданам – мира и благополучия", - резюмировал российский президент.
 
ПолитикаРОССИЯКНДРСтратегическая стабильностьпартнерство
 
 
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