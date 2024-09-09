https://1prime.ru/20240909/peregovory-851464441.html

В Молдавии заявили о приостановке переговоров с "Газпромом" по долгу за газ

В Молдавии заявили о приостановке переговоров с "Газпромом" по долгу за газ - 09.09.2024, ПРАЙМ

В Молдавии заявили о приостановке переговоров с "Газпромом" по долгу за газ

Переговоры между Молдавией и "Газпромом" по урегулированию долга за поставленный газ временно приостановлены. Об этом сообщил в интервью кишиневскому телеканалу | 09.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-09T22:51+0300

2024-09-09T22:51+0300

2024-09-09T23:07+0300

энергетика

молдавия

газпром

поставки газа

https://cdnn.1prime.ru/img/84144/43/841444337_0:140:2400:1490_1920x0_80_0_0_3aa14fb2143332e338e20c7631abdf80.jpg

КИШИНЕВ, 9 сен - ПРАЙМ. Переговоры между Молдавией и "Газпромом" по урегулированию долга за поставленный газ временно приостановлены. Об этом сообщил в интервью кишиневскому телеканалу TВ-8 министр энергетики Молдавии Виктор Парликов. Молдавские власти договорились с компанией о продлении контракта на поставку газа в октябре 2021 года, при условии аудита задолженности "Молдовагаза" в 2022 году. Ранее "Газпром" предупреждал о возможном прекращении поставок по причине несоблюдения сроков соглашения по урегулированию долга. Главным переговорщиком со стороны Молдавии выступал действующий министр инфраструктуры Андрей Спыну. Парликов заявил, что сейчас "нет никаких подвижек, никакого диалога на этот счет"."Я так предполагаю, что вопросы, связанные с урегулированием этого долга, отложены (российским поставщиком — ред.), потому что не до этого сейчас", — сказал он, отвечая на вопрос о долге Кишинева перед "Газпромом". Министр отметил, что Молдавия уже направила свои предложения, но данный вопрос не был включен в повестку "Газпрома". По словам Парликова, взаимодействие между сторонами сейчас находится в режиме ожидания, а дальнейшие шаги зависят от решения российского холдинга. Контракт между "Молдовагазом" и "Газпромом" продолжает действовать, но объемы поставок ограничены до 5,7 миллиона кубов. Они идут в Приднестровье в обмен на электроэнергию. Остальная часть Молдавии удовлетворяет свои потребности за счет резервов и газа, приобретенного компанией "Энергоком" на спотовом рынке. В сентябре 2023 года Парликов представил результаты аудита исторического долга "Молдовагаза" перед "Газпромом". Этот долг составил 709 миллионов долларов. Из данной суммы 276 миллионов долларов не были подтверждены документально ни "Молдовагазом", ни "Газпромом". По словам Парликова, еще 400 миллионов долларов не подлежат взысканию из-за истечения срока давности. Согласно этим данным, молдавский кабмин предложил выплатить "Газпрому" только 8,6 миллиона долларов.

https://1prime.ru/20240909/moldaviya-851463764.html

молдавия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

молдавия, газпром, поставки газа