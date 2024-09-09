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В Молдавии заявили о приостановке переговоров с "Газпромом" по долгу за газ - 09.09.2024, ПРАЙМ
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В Молдавии заявили о приостановке переговоров с "Газпромом" по долгу за газ
В Молдавии заявили о приостановке переговоров с "Газпромом" по долгу за газ - 09.09.2024, ПРАЙМ
В Молдавии заявили о приостановке переговоров с "Газпромом" по долгу за газ
Переговоры между Молдавией и "Газпромом" по урегулированию долга за поставленный газ временно приостановлены. Об этом сообщил в интервью кишиневскому телеканалу | 09.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-09T22:51+0300
2024-09-09T23:07+0300
энергетика
молдавия
газпром
поставки газа
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КИШИНЕВ, 9 сен - ПРАЙМ. Переговоры между Молдавией и "Газпромом" по урегулированию долга за поставленный газ временно приостановлены. Об этом сообщил в интервью кишиневскому телеканалу TВ-8 министр энергетики Молдавии Виктор Парликов. Молдавские власти договорились с компанией о продлении контракта на поставку газа в октябре 2021 года, при условии аудита задолженности "Молдовагаза" в 2022 году. Ранее "Газпром" предупреждал о возможном прекращении поставок по причине несоблюдения сроков соглашения по урегулированию долга. Главным переговорщиком со стороны Молдавии выступал действующий министр инфраструктуры Андрей Спыну. Парликов заявил, что сейчас "нет никаких подвижек, никакого диалога на этот счет"."Я так предполагаю, что вопросы, связанные с урегулированием этого долга, отложены (российским поставщиком — ред.), потому что не до этого сейчас", — сказал он, отвечая на вопрос о долге Кишинева перед "Газпромом". Министр отметил, что Молдавия уже направила свои предложения, но данный вопрос не был включен в повестку "Газпрома". По словам Парликова, взаимодействие между сторонами сейчас находится в режиме ожидания, а дальнейшие шаги зависят от решения российского холдинга. Контракт между "Молдовагазом" и "Газпромом" продолжает действовать, но объемы поставок ограничены до 5,7 миллиона кубов. Они идут в Приднестровье в обмен на электроэнергию. Остальная часть Молдавии удовлетворяет свои потребности за счет резервов и газа, приобретенного компанией "Энергоком" на спотовом рынке. В сентябре 2023 года Парликов представил результаты аудита исторического долга "Молдовагаза" перед "Газпромом". Этот долг составил 709 миллионов долларов. Из данной суммы 276 миллионов долларов не были подтверждены документально ни "Молдовагазом", ни "Газпромом". По словам Парликова, еще 400 миллионов долларов не подлежат взысканию из-за истечения срока давности. Согласно этим данным, молдавский кабмин предложил выплатить "Газпрому" только 8,6 миллиона долларов.
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молдавия, газпром, поставки газа
Энергетика, МОЛДАВИЯ, Газпром, поставки газа
22:51 09.09.2024 (обновлено: 23:07 09.09.2024)
 
В Молдавии заявили о приостановке переговоров с "Газпромом" по долгу за газ

Парликов: переговоры между Молдавией и "Газпром" по долгу за газ приостановлены

© Unsplash/Avinash ShetГазовая горелка
Газовая горелка
© Unsplash/Avinash Shet
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КИШИНЕВ, 9 сен - ПРАЙМ. Переговоры между Молдавией и "Газпромом" по урегулированию долга за поставленный газ временно приостановлены. Об этом сообщил в интервью кишиневскому телеканалу TВ-8 министр энергетики Молдавии Виктор Парликов.
Молдавские власти договорились с компанией о продлении контракта на поставку газа в октябре 2021 года, при условии аудита задолженности "Молдовагаза" в 2022 году. Ранее "Газпром" предупреждал о возможном прекращении поставок по причине несоблюдения сроков соглашения по урегулированию долга. Главным переговорщиком со стороны Молдавии выступал действующий министр инфраструктуры Андрей Спыну.
Парликов заявил, что сейчас "нет никаких подвижек, никакого диалога на этот счет".
"Я так предполагаю, что вопросы, связанные с урегулированием этого долга, отложены (российским поставщиком — ред.), потому что не до этого сейчас", — сказал он, отвечая на вопрос о долге Кишинева перед "Газпромом".
Министр отметил, что Молдавия уже направила свои предложения, но данный вопрос не был включен в повестку "Газпрома".
По словам Парликова, взаимодействие между сторонами сейчас находится в режиме ожидания, а дальнейшие шаги зависят от решения российского холдинга.
Контракт между "Молдовагазом" и "Газпромом" продолжает действовать, но объемы поставок ограничены до 5,7 миллиона кубов. Они идут в Приднестровье в обмен на электроэнергию. Остальная часть Молдавии удовлетворяет свои потребности за счет резервов и газа, приобретенного компанией "Энергоком" на спотовом рынке.
В сентябре 2023 года Парликов представил результаты аудита исторического долга "Молдовагаза" перед "Газпромом". Этот долг составил 709 миллионов долларов. Из данной суммы 276 миллионов долларов не были подтверждены документально ни "Молдовагазом", ни "Газпромом". По словам Парликова, еще 400 миллионов долларов не подлежат взысканию из-за истечения срока давности. Согласно этим данным, молдавский кабмин предложил выплатить "Газпрому" только 8,6 миллиона долларов.
Города мира. Кишинев - ПРАЙМ, 1920, 09.09.2024
В Молдавии не исключили возврата к закупкам газа у "Газпрома"
22:12
 
ЭнергетикаМОЛДАВИЯГазпромпоставки газа
 
 
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