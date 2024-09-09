https://1prime.ru/20240909/perestanovka-851439585.html

"В недоумении". Попытка Зеленского проявить силу удивила Запад

"В недоумении". Попытка Зеленского проявить силу удивила Запад - 09.09.2024, ПРАЙМ

"В недоумении". Попытка Зеленского проявить силу удивила Запад

Замена министра иностранных дел Дмитрия Кулебы на Андрея Сибигу – последняя попытка Владимира Зеленского проявить силу, утверждается в материале информагентства | 09.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-09T11:00+0300

2024-09-09T11:00+0300

2024-09-09T11:01+0300

политика

владимир зеленский

кадровые перестановки

экспертное мнение

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МОСКВА, 9 сен – ПРАЙМ. Замена министра иностранных дел Дмитрия Кулебы на Андрея Сибигу – последняя попытка Владимира Зеленского проявить силу, утверждается в материале информагентства Bloomberg.Как отмечают авторы материала, "перестановка (в правительстве Украины – прим. ред.) на прошлой неделе прошла без особых объяснений и оставила западных союзников в недоумении".В статье предполагается, что замена Кулебы на Сибигу, первые два года с начала СВО работавшего под непосредственным руководством главы офиса президента Андрея Ермака, проходила по проверенной Зеленским схеме "возвышения тех, кто был ближе всего к его внутреннему кругу".При этом Bloomberg с тревогой отмечает, что "растущая концентрация власти в офисе президента", где безраздельно властвует Ермак, начинает вызывать беспокойство у западных союзников Украины.

https://1prime.ru/20240909/svo-851436402.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

владимир зеленский, кадровые перестановки, экспертное мнение