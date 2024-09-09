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"В недоумении". Попытка Зеленского проявить силу удивила Запад
"В недоумении". Попытка Зеленского проявить силу удивила Запад - 09.09.2024, ПРАЙМ
"В недоумении". Попытка Зеленского проявить силу удивила Запад
Замена министра иностранных дел Дмитрия Кулебы на Андрея Сибигу – последняя попытка Владимира Зеленского проявить силу, утверждается в материале информагентства | 09.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-09T11:00+0300
2024-09-09T11:00+0300
2024-09-09T11:01+0300
политика
владимир зеленский
кадровые перестановки
экспертное мнение
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МОСКВА, 9 сен – ПРАЙМ. Замена министра иностранных дел Дмитрия Кулебы на Андрея Сибигу – последняя попытка Владимира Зеленского проявить силу, утверждается в материале информагентства Bloomberg.Как отмечают авторы материала, "перестановка (в правительстве Украины – прим. ред.) на прошлой неделе прошла без особых объяснений и оставила западных союзников в недоумении".В статье предполагается, что замена Кулебы на Сибигу, первые два года с начала СВО работавшего под непосредственным руководством главы офиса президента Андрея Ермака, проходила по проверенной Зеленским схеме "возвышения тех, кто был ближе всего к его внутреннему кругу".При этом Bloomberg с тревогой отмечает, что "растущая концентрация власти в офисе президента", где безраздельно властвует Ермак, начинает вызывать беспокойство у западных союзников Украины.
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владимир зеленский, кадровые перестановки, экспертное мнение
Политика, Владимир Зеленский, кадровые перестановки, экспертное мнение
"В недоумении". Попытка Зеленского проявить силу удивила Запад
Bloomberg: замена главы МИД стала последней попыткой Зеленского проявить силу
МОСКВА, 9 сен – ПРАЙМ.
Замена министра иностранных дел Дмитрия Кулебы на Андрея Сибигу – последняя попытка Владимира Зеленского проявить силу, утверждается в материале информагентства Bloomberg
.
Как отмечают авторы материала, "перестановка (в правительстве Украины – прим. ред.) на прошлой неделе прошла без особых объяснений и оставила западных союзников в недоумении".
В статье предполагается, что замена Кулебы на Сибигу, первые два года с начала СВО работавшего под непосредственным руководством главы офиса президента Андрея Ермака, проходила по проверенной Зеленским схеме "возвышения тех, кто был ближе всего к его внутреннему кругу".
"Злость украинцев". В США предупредили о финальном ударе по Зеленскому
При этом Bloomberg с тревогой отмечает, что "растущая концентрация власти в офисе президента", где безраздельно властвует Ермак, начинает вызывать беспокойство у западных союзников Украины.