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В Центральной России пообещали жару и июльскую погоду

В Центральной России пообещали жару и июльскую погоду - 09.09.2024, ПРАЙМ

В Центральной России пообещали жару и июльскую погоду

В Центральной России ожидается непривычно высокая для сентября температура, рассказал агентству РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман... | 09.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-09T13:14+0300

2024-09-09T13:14+0300

2024-09-09T13:14+0300

россия

погода

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МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ. В Центральной России ожидается непривычно высокая для сентября температура, рассказал агентству РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.В Центральном федеральном округе настоящая летняя погода, я бы сказал - суперлетняя погода, потому что в середине недели температура воздуха приблизится к рекордным максимальным значениям, которые наблюдались до сих пор", - отметил собеседник издания.По словам Вильфанда, в течение недели в регион поступят теплые воздушные массы, сначала из Северного Казахстана, а затем из Среднего и Ближнего Востока. В четверг в Москве ожидается 26-28 градусов тепла днем и не ниже 15 градусов тепла ночью.Эксперт отметил, что такая погода - типичная для июля и является "летом в лучшем варианте".

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