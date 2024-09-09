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В Центральной России пообещали жару и июльскую погоду - 09.09.2024, ПРАЙМ
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В Центральной России пообещали жару и июльскую погоду
В Центральной России пообещали жару и июльскую погоду - 09.09.2024, ПРАЙМ
В Центральной России пообещали жару и июльскую погоду
В Центральной России ожидается непривычно высокая для сентября температура, рассказал агентству РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман... | 09.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-09T13:14+0300
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погода
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МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ. В Центральной России ожидается непривычно высокая для сентября температура, рассказал агентству РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.В Центральном федеральном округе настоящая летняя погода, я бы сказал - суперлетняя погода, потому что в середине недели температура воздуха приблизится к рекордным максимальным значениям, которые наблюдались до сих пор", - отметил собеседник издания.По словам Вильфанда, в течение недели в регион поступят теплые воздушные массы, сначала из Северного Казахстана, а затем из Среднего и Ближнего Востока. В четверг в Москве ожидается 26-28 градусов тепла днем и не ниже 15 градусов тепла ночью.Эксперт отметил, что такая погода - типичная для июля и является "летом в лучшем варианте".
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россия, погода
РОССИЯ, погода
13:14 09.09.2024
 
В Центральной России пообещали жару и июльскую погоду

Вильфанд: в Центральном федеральном округе ожидается суперлетняя погода

© РИА Новости . Мария Девахина | Перейти в медиабанкПлощадь Европы в Москве. Архивное фото
Площадь Европы в Москве. Архивное фото - ПРАЙМ, 1920, 09.09.2024
© РИА Новости . Мария Девахина
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МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ. В Центральной России ожидается непривычно высокая для сентября температура, рассказал агентству РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
В Центральном федеральном округе настоящая летняя погода, я бы сказал - суперлетняя погода, потому что в середине недели температура воздуха приблизится к рекордным максимальным значениям, которые наблюдались до сих пор", - отметил собеседник издания.
По словам Вильфанда, в течение недели в регион поступят теплые воздушные массы, сначала из Северного Казахстана, а затем из Среднего и Ближнего Востока. В четверг в Москве ожидается 26-28 градусов тепла днем и не ниже 15 градусов тепла ночью.
Эксперт отметил, что такая погода - типичная для июля и является "летом в лучшем варианте".
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