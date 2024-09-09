https://1prime.ru/20240909/polomka-851440086.html

Поломки и неисправности Geely Monjaro: на что жалуются автовладельцы

Поломки и неисправности Geely Monjaro: на что жалуются автовладельцы - 09.09.2024, ПРАЙМ

Поломки и неисправности Geely Monjaro: на что жалуются автовладельцы

На российском автомобильном рынке Geely Monjaro получил широкое признание, однако, как и у любого авто, водители нашли ряд недостатков у полюбившегося... | 09.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-09T11:18+0300

2024-09-09T11:18+0300

2024-09-09T11:18+0300

geely

автомобили geely

китайские авто

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МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ. На российском автомобильном рынке Geely Monjaro получил широкое признание, однако, как и у любого авто, водители нашли ряд недостатков у полюбившегося "китайца". Портал "Китайские автомобили" собрал самые популярные и необычные жалобы на работу модели.Одним из главных недостатков автолюбители выявили подтекание масла на днище. Как сообщают водители, проблему не удалось решить даже заменой сальников. Специалистам удалось выяснить, что причиной утечки стал приводной вал, соединявший заднюю часть автомобиля с дифференциалом.На сварных точках рычагов подвески, катализаторе и выхлопной системе владельцы кроссовера обнаружили очаги коррозии. Отмечалось, что тормозные колодки имеют неравномерный повышенный износ, а работа гидротрансформатора сопровождается странными звуками.Популярными минусами стали также сбои в работе автоматической системы парковки, а также быстрый износ краски, запотевание фар и частые поломки электроники.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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