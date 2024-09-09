https://1prime.ru/20240909/polomka-851440086.html
Поломки и неисправности Geely Monjaro: на что жалуются автовладельцы
Поломки и неисправности Geely Monjaro: на что жалуются автовладельцы - 09.09.2024, ПРАЙМ
Поломки и неисправности Geely Monjaro: на что жалуются автовладельцы
На российском автомобильном рынке Geely Monjaro получил широкое признание, однако, как и у любого авто, водители нашли ряд недостатков у полюбившегося... | 09.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-09T11:18+0300
2024-09-09T11:18+0300
2024-09-09T11:18+0300
geely
автомобили geely
китайские авто
авторынок рф
https://cdnn.1prime.ru/img/84280/17/842801751_0:279:3072:2007_1920x0_80_0_0_ae52647ca5fd573371bfdde7b4d1b3ec.jpg
МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ. На российском автомобильном рынке Geely Monjaro получил широкое признание, однако, как и у любого авто, водители нашли ряд недостатков у полюбившегося "китайца". Портал "Китайские автомобили" собрал самые популярные и необычные жалобы на работу модели.Одним из главных недостатков автолюбители выявили подтекание масла на днище. Как сообщают водители, проблему не удалось решить даже заменой сальников. Специалистам удалось выяснить, что причиной утечки стал приводной вал, соединявший заднюю часть автомобиля с дифференциалом.На сварных точках рычагов подвески, катализаторе и выхлопной системе владельцы кроссовера обнаружили очаги коррозии. Отмечалось, что тормозные колодки имеют неравномерный повышенный износ, а работа гидротрансформатора сопровождается странными звуками.Популярными минусами стали также сбои в работе автоматической системы парковки, а также быстрый износ краски, запотевание фар и частые поломки электроники.
https://1prime.ru/20240909/avto-851438190.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84280/17/842801751_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_cd6c229bdd83aab351747830e524b1ff.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
geely, автомобили geely, китайские авто, авторынок рф
Geely, автомобили Geely, китайские авто, авторынок РФ
Поломки и неисправности Geely Monjaro: на что жалуются автовладельцы
"КА": водители обратили внимание на качество тормозных колодок Geely Monjaro
МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ.
На российском автомобильном рынке Geely Monjaro получил широкое признание, однако, как и у любого авто, водители нашли ряд недостатков у полюбившегося "китайца". Портал "Китайские автомобили"
собрал самые популярные и необычные жалобы на работу модели.
Одним из главных недостатков автолюбители выявили подтекание масла на днище. Как сообщают водители, проблему не удалось решить даже заменой сальников. Специалистам удалось выяснить, что причиной утечки стал приводной вал, соединявший заднюю часть автомобиля с дифференциалом.
На сварных точках рычагов подвески, катализаторе и выхлопной системе владельцы кроссовера обнаружили очаги коррозии. Отмечалось, что тормозные колодки имеют неравномерный повышенный износ, а работа гидротрансформатора сопровождается странными звуками.
Популярными минусами стали также сбои в работе автоматической системы парковки, а также быстрый износ краски, запотевание фар и частые поломки электроники.
В России начались продажи самого дешевого Peugeot