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Путин поздравил Ким Чен Ына с 76-й годовщиной образования КНДР - 09.09.2024, ПРАЙМ
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Путин поздравил Ким Чен Ына с 76-й годовщиной образования КНДР
Путин поздравил Ким Чен Ына с 76-й годовщиной образования КНДР - 09.09.2024, ПРАЙМ
Путин поздравил Ким Чен Ына с 76-й годовщиной образования КНДР
Президент России Владимир Путин направил лидеру Северной Кореи Ким Чен Ыну поздравительную телеграмму в связи с 76-й годовщиной образования КНДР. Текст... | 09.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-09T05:29+0300
2024-09-09T05:36+0300
политика
владимир путин
ким чен ын
поздравление
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МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин направил лидеру Северной Кореи Ким Чен Ыну поздравительную телеграмму в связи с 76-й годовщиной образования КНДР. Текст поздравления передает Центральное телеграфное агентство. В телеграмме Путин отметил, что отношения между Российской Федерацией и Корейской Народно-Демократической Республикой находятся на высоком уровне, что подтвердили недавние переговоры в Пхеньяне. Вместе с тем российский лидер выразил уверенность, что Россия и КНДР продолжат укреплять всеобъемлющее стратегическое партнерство.
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владимир путин, ким чен ын, поздравление
Политика, Владимир Путин, Ким Чен Ын, поздравление
05:29 09.09.2024 (обновлено: 05:36 09.09.2024)
 
Путин поздравил Ким Чен Ына с 76-й годовщиной образования КНДР

ЦТАК: Путин направил Ким Чен Ыну поздравление в честь 76-летия образования КНДР

© РИА Новости . Илья Питалев | Перейти в медиабанк#КНДР отмечает 60-ю годовщину окончания Корейской войны
#КНДР отмечает 60-ю годовщину окончания Корейской войны - ПРАЙМ, 1920, 09.09.2024
© РИА Новости . Илья Питалев
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МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин направил лидеру Северной Кореи Ким Чен Ыну поздравительную телеграмму в связи с 76-й годовщиной образования КНДР. Текст поздравления передает Центральное телеграфное агентство.
В телеграмме Путин отметил, что отношения между Российской Федерацией и Корейской Народно-Демократической Республикой находятся на высоком уровне, что подтвердили недавние переговоры в Пхеньяне.
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Вместе с тем российский лидер выразил уверенность, что Россия и КНДР продолжат укреплять всеобъемлющее стратегическое партнерство.
 
ПолитикаВладимир ПутинКим Чен Ынпоздравление
 
 
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