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Путин поздравил Ким Чен Ына с 76-й годовщиной образования КНДР

Путин поздравил Ким Чен Ына с 76-й годовщиной образования КНДР - 09.09.2024, ПРАЙМ

Путин поздравил Ким Чен Ына с 76-й годовщиной образования КНДР

Президент России Владимир Путин направил лидеру Северной Кореи Ким Чен Ыну поздравительную телеграмму в связи с 76-й годовщиной образования КНДР. Текст... | 09.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-09T05:29+0300

2024-09-09T05:29+0300

2024-09-09T05:36+0300

политика

владимир путин

ким чен ын

поздравление

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МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин направил лидеру Северной Кореи Ким Чен Ыну поздравительную телеграмму в связи с 76-й годовщиной образования КНДР. Текст поздравления передает Центральное телеграфное агентство. В телеграмме Путин отметил, что отношения между Российской Федерацией и Корейской Народно-Демократической Республикой находятся на высоком уровне, что подтвердили недавние переговоры в Пхеньяне. Вместе с тем российский лидер выразил уверенность, что Россия и КНДР продолжат укреплять всеобъемлющее стратегическое партнерство.

https://1prime.ru/20240906/sanktsii-851375639.html

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владимир путин, ким чен ын, поздравление