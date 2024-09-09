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Россия пригласила наследного принца Саудовской Аравии на саммит БРИКС - 09.09.2024, ПРАЙМ
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Россия пригласила наследного принца Саудовской Аравии на саммит БРИКС
Россия пригласила наследного принца Саудовской Аравии на саммит БРИКС - 09.09.2024, ПРАЙМ
Россия пригласила наследного принца Саудовской Аравии на саммит БРИКС
РФ пригласила наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Сальмана на саммит БРИКС в Казани. Об этом сообщил в ходе пресс-конференции по итогам седьмого... | 09.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-09T16:59+0300
2024-09-09T17:00+0300
экономика
россия
сальман бен абдель азиз аль сауд
саудовская аравия
брикс
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МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ. РФ пригласила наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Сальмана на саммит БРИКС в Казани. Об этом сообщил в ходе пресс-конференции по итогам седьмого министерского заседания Стратегического диалога Россия — Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ) глава МИД РФ Сергей Лавров.Он также рассказал, что он обсудил с бен Сальманом подготовку к проведению мероприятия. "Наследный принц Мухаммед бен Сальман имеет приглашение, и мы сегодня на встрече с ним это обсуждали, обсуждали подготовку к саммиту, и я уверен, что это будет успешное мероприятие", — заявил Лавров.БРИКС — транснациональное объединение, в состав которого входят Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР. 1 января 2024 года к блоку присоединились ОАЭ, Иран, Саудовская Аравия, Эфиопия, Египет. РФ стала председателем БРИКС с 1 января 2024 года.
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россия, сальман бен абдель азиз аль сауд, саудовская аравия, брикс
Экономика, РОССИЯ, Сальман Бен Абдель Азиз Аль Сауд, САУДОВСКАЯ АРАВИЯ, БРИКС
16:59 09.09.2024 (обновлено: 17:00 09.09.2024)
 
Россия пригласила наследного принца Саудовской Аравии на саммит БРИКС

Лавров: наследного принца Саудовской Аравии пригласили на саммит БРИКС в Казани

© РИА Новости . Алексей Никольский | Перейти в медиабанкВизит президента РФ В. Путина в Саудовскую Аравию
Визит президента РФ В. Путина в Саудовскую Аравию - ПРАЙМ, 1920, 09.09.2024
© РИА Новости . Алексей Никольский
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МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ. РФ пригласила наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Сальмана на саммит БРИКС в Казани. Об этом сообщил в ходе пресс-конференции по итогам седьмого министерского заседания Стратегического диалога Россия — Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ) глава МИД РФ Сергей Лавров.
Он также рассказал, что он обсудил с бен Сальманом подготовку к проведению мероприятия.
"Наследный принц Мухаммед бен Сальман имеет приглашение, и мы сегодня на встрече с ним это обсуждали, обсуждали подготовку к саммиту, и я уверен, что это будет успешное мероприятие", — заявил Лавров.
БРИКС — транснациональное объединение, в состав которого входят Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР. 1 января 2024 года к блоку присоединились ОАЭ, Иран, Саудовская Аравия, Эфиопия, Египет. РФ стала председателем БРИКС с 1 января 2024 года.
Совещание министров иностранных дел стран БРИКС - ПРАЙМ, 1920, 09.09.2024
Назван ключевой партнер Москвы по товарообороту с БРИКС
10:30
 
ЭкономикаРОССИЯСальман Бен Абдель Азиз Аль СаудСАУДОВСКАЯ АРАВИЯБРИКС
 
 
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