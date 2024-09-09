https://1prime.ru/20240909/proizvodstvo-851441466.html

Помогают, чем могут. Европейцы решили производить на Украине унитазы

Помогают, чем могут. Европейцы решили производить на Украине унитазы - 09.09.2024, ПРАЙМ

Помогают, чем могут. Европейцы решили производить на Украине унитазы

Польская компания Cersanit инвестирует около $360 тыс. в строительство предприятия по производству керамических изделий на Украине. Об этом рассказывает издание | 09.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-09T11:59+0300

2024-09-09T11:59+0300

2024-09-09T12:01+0300

экономика

украина

польша

производство

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МОСКВА, 9 сен – ПРАЙМ. Польская компания Cersanit инвестирует около $360 тыс. в строительство предприятия по производству керамических изделий на Украине. Об этом рассказывает издание Gazeta Polska.Как сообщается, завод будет построен в Житомирской области, где разрабатывается месторождение каолиновой глины, из которой производятся керамические сантехнические изделия.Глава администрации Житомирской области Виталий Бунечко дал Gazeta Polska восторженный комментарий по этому поводу: "Я очень рад, что компании развиваются".Примечательно, что проекту строительства польского предприятия на Житомирщине уже не первый год, и в недалеком прошлом он сильно оскандалился. Компания Cersanit внесла предоплату за землю под новое производство, но после этого украинская сторона попыталась отобрать предоплаченную землю. Правда, впоследствии права поляков на участок все же признали законными.

https://1prime.ru/20240902/gaz-851259943.html

украина

польша

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украина, польша, производство