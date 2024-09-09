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В Магаданской области продлили лососевую путину

В Магаданской области продлили лососевую путину - 09.09.2024, ПРАЙМ

В Магаданской области продлили лососевую путину

Комиссия по анадромным видам рыб Магаданской области продлила сроки лососевой путины в регионе на неделю и отменила "проходные дни", сообщил РИА Новости... | 09.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-09T05:16+0300

2024-09-09T05:16+0300

2024-09-09T05:16+0300

экономика

магаданская область

лосось

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МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ. Комиссия по анадромным видам рыб Магаданской области продлила сроки лососевой путины в регионе на неделю и отменила "проходные дни", сообщил РИА Новости начальник департамента рыбного хозяйства правительства Колымы Андрей Таболин. Режим ЧС ввели в Ольском округе Магаданской области после того, как там затопило автодорогу Колчаковский-Клепка, трасса закрыта. Уровень воды в нерестовых реках значительно поднялся, рыбалка на них была невозможна. Спасатели накануне предупредили о возможном возникновении ЧС из-за сильных и продолжительных дождей. В регионе за неделю выпало несколько месячных норм осадков. "В сложившейся неблагоприятной гидрометеорологической обстановке в регионе после обращений рыбаков-любителей, представителей коренного населения и рыбодобывающих организаций было решено продлить путину на неделю – до 22 сентября. И на этой неделе с сегодняшнего дня и до воскресенья отменены "проходные дни", то есть разрешено ловить лосось ежедневно", - сообщил Таболин. Он добавил, что на следующей неделе "проходные дни" - время, когда лосось может пройти на нерест, - сохранятся, вылов будет открыт с конца недели. "Рыбаки поймали уже больше девяти тысяч тонн лосося. Прогнозы ученых полностью оправдались. Путина для Магаданской области прошла удачно, мы дважды добавляли лимиты вылова. И сейчас только паводковая ситуация несколько осложнила ситуацию, но, думаю, рыбаки наверстают упущенное", - добавил собеседник агентства.

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магаданская область

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магаданская область, лосось