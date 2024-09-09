https://1prime.ru/20240909/putina-851432448.html
В Магаданской области продлили лососевую путину
В Магаданской области продлили лососевую путину - 09.09.2024, ПРАЙМ
В Магаданской области продлили лососевую путину
Комиссия по анадромным видам рыб Магаданской области продлила сроки лососевой путины в регионе на неделю и отменила "проходные дни", сообщил РИА Новости... | 09.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-09T05:16+0300
2024-09-09T05:16+0300
2024-09-09T05:16+0300
экономика
магаданская область
лосось
https://cdnn.1prime.ru/img/82178/43/821784389_0:160:2987:1840_1920x0_80_0_0_b8c391e48d60c2b73ec276809e6f6f4f.jpg
МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ. Комиссия по анадромным видам рыб Магаданской области продлила сроки лососевой путины в регионе на неделю и отменила "проходные дни", сообщил РИА Новости начальник департамента рыбного хозяйства правительства Колымы Андрей Таболин. Режим ЧС ввели в Ольском округе Магаданской области после того, как там затопило автодорогу Колчаковский-Клепка, трасса закрыта. Уровень воды в нерестовых реках значительно поднялся, рыбалка на них была невозможна. Спасатели накануне предупредили о возможном возникновении ЧС из-за сильных и продолжительных дождей. В регионе за неделю выпало несколько месячных норм осадков. "В сложившейся неблагоприятной гидрометеорологической обстановке в регионе после обращений рыбаков-любителей, представителей коренного населения и рыбодобывающих организаций было решено продлить путину на неделю – до 22 сентября. И на этой неделе с сегодняшнего дня и до воскресенья отменены "проходные дни", то есть разрешено ловить лосось ежедневно", - сообщил Таболин. Он добавил, что на следующей неделе "проходные дни" - время, когда лосось может пройти на нерест, - сохранятся, вылов будет открыт с конца недели. "Рыбаки поймали уже больше девяти тысяч тонн лосося. Прогнозы ученых полностью оправдались. Путина для Магаданской области прошла удачно, мы дважды добавляли лимиты вылова. И сейчас только паводковая ситуация несколько осложнила ситуацию, но, думаю, рыбаки наверстают упущенное", - добавил собеседник агентства.
https://1prime.ru/20240904/ryba-851322465.html
магаданская область
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/82178/43/821784389_159:0:2826:2000_1920x0_80_0_0_a43d5749b73063b4c358e0b01f4de850.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
магаданская область, лосось
Экономика, МАГАДАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, Лосось
В Магаданской области продлили лососевую путину
В Магаданской области из-за паводков продлили лососевую путину
МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ. Комиссия по анадромным видам рыб Магаданской области продлила сроки лососевой путины в регионе на неделю и отменила "проходные дни", сообщил РИА Новости начальник департамента рыбного хозяйства правительства Колымы Андрей Таболин.
Режим ЧС ввели в Ольском округе Магаданской области после того, как там затопило автодорогу Колчаковский-Клепка, трасса закрыта. Уровень воды в нерестовых реках значительно поднялся, рыбалка на них была невозможна. Спасатели накануне предупредили о возможном возникновении ЧС из-за сильных и продолжительных дождей. В регионе за неделю выпало несколько месячных норм осадков.
"В сложившейся неблагоприятной гидрометеорологической обстановке в регионе после обращений рыбаков-любителей, представителей коренного населения и рыбодобывающих организаций было решено продлить путину на неделю – до 22 сентября. И на этой неделе с сегодняшнего дня и до воскресенья отменены "проходные дни", то есть разрешено ловить лосось ежедневно", - сообщил Таболин.
Он добавил, что на следующей неделе "проходные дни" - время, когда лосось может пройти на нерест, - сохранятся, вылов будет открыт с конца недели.
Названы приоритетные для России рынки сбыта рыбы и морепродуктов
"Рыбаки поймали уже больше девяти тысяч тонн лосося. Прогнозы ученых полностью оправдались. Путина для Магаданской области прошла удачно, мы дважды добавляли лимиты вылова. И сейчас только паводковая ситуация несколько осложнила ситуацию, но, думаю, рыбаки наверстают упущенное", - добавил собеседник агентства.