Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Магаданской области продлили лососевую путину - 09.09.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20240909/putina-851432448.html
В Магаданской области продлили лососевую путину
В Магаданской области продлили лососевую путину - 09.09.2024, ПРАЙМ
В Магаданской области продлили лососевую путину
Комиссия по анадромным видам рыб Магаданской области продлила сроки лососевой путины в регионе на неделю и отменила "проходные дни", сообщил РИА Новости... | 09.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-09T05:16+0300
2024-09-09T05:16+0300
экономика
магаданская область
лосось
https://cdnn.1prime.ru/img/82178/43/821784389_0:160:2987:1840_1920x0_80_0_0_b8c391e48d60c2b73ec276809e6f6f4f.jpg
МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ. Комиссия по анадромным видам рыб Магаданской области продлила сроки лососевой путины в регионе на неделю и отменила "проходные дни", сообщил РИА Новости начальник департамента рыбного хозяйства правительства Колымы Андрей Таболин. Режим ЧС ввели в Ольском округе Магаданской области после того, как там затопило автодорогу Колчаковский-Клепка, трасса закрыта. Уровень воды в нерестовых реках значительно поднялся, рыбалка на них была невозможна. Спасатели накануне предупредили о возможном возникновении ЧС из-за сильных и продолжительных дождей. В регионе за неделю выпало несколько месячных норм осадков. "В сложившейся неблагоприятной гидрометеорологической обстановке в регионе после обращений рыбаков-любителей, представителей коренного населения и рыбодобывающих организаций было решено продлить путину на неделю – до 22 сентября. И на этой неделе с сегодняшнего дня и до воскресенья отменены "проходные дни", то есть разрешено ловить лосось ежедневно", - сообщил Таболин. Он добавил, что на следующей неделе "проходные дни" - время, когда лосось может пройти на нерест, - сохранятся, вылов будет открыт с конца недели. "Рыбаки поймали уже больше девяти тысяч тонн лосося. Прогнозы ученых полностью оправдались. Путина для Магаданской области прошла удачно, мы дважды добавляли лимиты вылова. И сейчас только паводковая ситуация несколько осложнила ситуацию, но, думаю, рыбаки наверстают упущенное", - добавил собеседник агентства.
https://1prime.ru/20240904/ryba-851322465.html
магаданская область
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/82178/43/821784389_159:0:2826:2000_1920x0_80_0_0_a43d5749b73063b4c358e0b01f4de850.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
магаданская область, лосось
Экономика, МАГАДАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, Лосось
05:16 09.09.2024
 
В Магаданской области продлили лососевую путину

В Магаданской области из-за паводков продлили лососевую путину

© РИА НовостиРыболовецкое хозяйство на Камчатке
Рыболовецкое хозяйство на Камчатке - ПРАЙМ, 1920, 09.09.2024
© РИА Новости
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ. Комиссия по анадромным видам рыб Магаданской области продлила сроки лососевой путины в регионе на неделю и отменила "проходные дни", сообщил РИА Новости начальник департамента рыбного хозяйства правительства Колымы Андрей Таболин.
Режим ЧС ввели в Ольском округе Магаданской области после того, как там затопило автодорогу Колчаковский-Клепка, трасса закрыта. Уровень воды в нерестовых реках значительно поднялся, рыбалка на них была невозможна. Спасатели накануне предупредили о возможном возникновении ЧС из-за сильных и продолжительных дождей. В регионе за неделю выпало несколько месячных норм осадков.
"В сложившейся неблагоприятной гидрометеорологической обстановке в регионе после обращений рыбаков-любителей, представителей коренного населения и рыбодобывающих организаций было решено продлить путину на неделю – до 22 сентября. И на этой неделе с сегодняшнего дня и до воскресенья отменены "проходные дни", то есть разрешено ловить лосось ежедневно", - сообщил Таболин.
Он добавил, что на следующей неделе "проходные дни" - время, когда лосось может пройти на нерест, - сохранятся, вылов будет открыт с конца недели.
Открытие фестиваля Рыбная неделя - ПРАЙМ, 1920, 04.09.2024
Названы приоритетные для России рынки сбыта рыбы и морепродуктов
4 сентября, 09:58
"Рыбаки поймали уже больше девяти тысяч тонн лосося. Прогнозы ученых полностью оправдались. Путина для Магаданской области прошла удачно, мы дважды добавляли лимиты вылова. И сейчас только паводковая ситуация несколько осложнила ситуацию, но, думаю, рыбаки наверстают упущенное", - добавил собеседник агентства.
 
ЭкономикаМАГАДАНСКАЯ ОБЛАСТЬЛосось
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала