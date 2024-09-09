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"Абсурд!" На Западе сообщили о проблемах с ракетами, которые передадут ВСУ - 09.09.2024, ПРАЙМ
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"Абсурд!" На Западе сообщили о проблемах с ракетами, которые передадут ВСУ
"Абсурд!" На Западе сообщили о проблемах с ракетами, которые передадут ВСУ - 09.09.2024, ПРАЙМ
"Абсурд!" На Западе сообщили о проблемах с ракетами, которые передадут ВСУ
Поставки многоцелевых ракет Martlet на Украину будут бесполезны против российских самолетов и беспилотников, так как их дальность действия ограничена. Такое... | 09.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-09T16:10+0300
2024-09-09T16:10+0300
вооружения
всу
украина
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МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ. Поставки многоцелевых ракет Martlet на Украину будут бесполезны против российских самолетов и беспилотников, так как их дальность действия ограничена. Такое мнение в беседе на YouTube-канале The Duran выразил британский эксперт Александр Меркурис."Эти ракеты для ПВО, которые будет поставлять Великобритания, уже никак не смогут повлиять на ситуацию на Украине. Они не смогут сбить российские самолеты, которые действуют далеко за пределами дальности действия этих ракет", — сказал он.По словам эксперта, 650 британских ракет не могут сравниться с производством Россией до четырех тысяч беспилотников в день.Ранее сообщалось, что Великобритания поставит Украине 650 ракет Martlet для поддержки противовоздушной обороны. Ракета Martlet разрабатывается французской компанией Thales Air Defence и предназначена для использования на различных платформах. Масса ракеты составляет 13 килограмм, длина – 1,3 метра, диаметр – 76 миллиметров.Россия считает, что поставки оружия Киеву препятствуют урегулированию и являются законной целью для России. В Москве отмечали, что США и НАТО также вовлечены в конфликт, поставляя оружие и обучая персонал на территории различных стран.
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всу, украина
Вооружения, ВСУ, УКРАИНА
16:10 09.09.2024
 
"Абсурд!" На Западе сообщили о проблемах с ракетами, которые передадут ВСУ

Меркурис: обещанные ВСУ ракеты Martlet не повлияют на ход конфликта

© РИА Новости . Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкВыход снайперской группы Аида спецназа "Ахмат" на задание
Выход снайперской группы Аида спецназа Ахмат на задание - ПРАЙМ, 1920, 09.09.2024
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ. Поставки многоцелевых ракет Martlet на Украину будут бесполезны против российских самолетов и беспилотников, так как их дальность действия ограничена. Такое мнение в беседе на YouTube-канале The Duran выразил британский эксперт Александр Меркурис.
"Эти ракеты для ПВО, которые будет поставлять Великобритания, уже никак не смогут повлиять на ситуацию на Украине. Они не смогут сбить российские самолеты, которые действуют далеко за пределами дальности действия этих ракет", — сказал он.
По словам эксперта, 650 британских ракет не могут сравниться с производством Россией до четырех тысяч беспилотников в день.
Ранее сообщалось, что Великобритания поставит Украине 650 ракет Martlet для поддержки противовоздушной обороны. Ракета Martlet разрабатывается французской компанией Thales Air Defence и предназначена для использования на различных платформах. Масса ракеты составляет 13 килограмм, длина – 1,3 метра, диаметр – 76 миллиметров.
Россия считает, что поставки оружия Киеву препятствуют урегулированию и являются законной целью для России. В Москве отмечали, что США и НАТО также вовлечены в конфликт, поставляя оружие и обучая персонал на территории различных стран.
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