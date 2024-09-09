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Ретейлер "Лемана Про" завершил ребрендинг первого российского гипермаркета

Ретейлер "Лемана Про" завершил ребрендинг первого российского гипермаркета - 09.09.2024, ПРАЙМ

Ретейлер "Лемана Про" завершил ребрендинг первого российского гипермаркета

Ретейлер строительных материалов и товаров для дома "Лемана Про" (ранее - "Леруа Мерлен") завершил ребрендинг первого из своих 111 российских магазинов -... | 09.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-09T10:37+0300

2024-09-09T10:37+0300

2024-09-09T10:46+0300

экономика

россия

леруа мерлен

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МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ. Ретейлер строительных материалов и товаров для дома "Лемана Про" (ранее - "Леруа Мерлен") завершил ребрендинг первого из своих 111 российских магазинов - гипермаркета в подмосковных Мытищах, сообщили в компании. "Гипермаркет "Лемана Про" в Мытищах стал первым полностью ребрендированным магазином сети. В рамках ребрендинга изменился визуальный облик магазина: обновлены вывески, интерьер и форма сотрудников, в торговом зале и на парковке появились новые логотипы", - рассказал представитель сети. Leroy Merlin ("Леруа Мерлен") - французская сеть гипермакетов, специализирующихся на продаже товаров для строительства, ремонта и обустройства дома. Ее владелец ADEO в 2022 году решил прекратить финансирование российского подразделения. В марте 2023-го в ADEO сообщили, что намерены передать российское подразделение локальному менеджменту. В конце прошлого года владельцем 99,99% в ООО "Леруа Мерлен Восток" стало Scenari Holding LP, зарегистрированное в ОАЭ. АО "Груп АДЕО" принадлежит в нем 0,01%. Весной 2024 года российский "Леруа Мерлен" сменил название юрлица с "Леруа Мерлен Восток" на "Ле Монлид", а летом объявил о ребрендинге: магазины компании теперь работают под названием "Лемана Про". Ожидается, что до конца года будет обновлено более 50 гипермаркетов ритейлера. Всего торговая сеть "Лемана Про", насчитывает 111 магазинов в России и один в Казахстане. Полностью ее ребрендинг, стоимость которого оценивается экспертами в сумму до 2 миллиардов рублей, планируется завершить в 2025 году.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, леруа мерлен