Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Роснедра выставили на аукцион участок с запасами вольфрама в Якутии - 09.09.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20240909/rosnedra-851456027.html
Роснедра выставили на аукцион участок с запасами вольфрама в Якутии
Роснедра выставили на аукцион участок с запасами вольфрама в Якутии - 09.09.2024, ПРАЙМ
Роснедра выставили на аукцион участок с запасами вольфрама в Якутии
Роснедра выставили на аукцион участок недр "Одинокое" в Якутии с запасами твердых полезных ископаемых с начальным платежом 1,68 миллиарда рублей, следует из... | 09.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-09T17:28+0300
2024-09-09T17:28+0300
экономика
россия
роснедра
якутия
вольфрам
https://cdnn.1prime.ru/img/83286/23/832862338_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_044a56e883f8989490038ed6b4f67dd6.jpg
МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ. Роснедра выставили на аукцион участок недр "Одинокое" в Якутии с запасами твердых полезных ископаемых с начальным платежом 1,68 миллиарда рублей, следует из данных площадки ГИС "Торги". Срок действия лицензии на геологическое изучение, разведку и добычу полезных ископаемых - 25 лет. Подача заявок завершается 30 сентября, а сами торги пройдут 21 октября. Его площадь составляет 16,99 квадратного километра. "Одинокое" расположено на территории муниципальных районов "Усть-Янский улус" и "Аллаиховский улус" Республики Саха. Участок недр, предлагаемый в пользование, содержит запасы руды на олово, вольфрам, висмут, песок на олово, вольфрам, индий, а также олово из россыпных месторождений ранее нарушенных добычей, следует из документов Роснедр. Месторождение Одинокое с ручьями Мокрый и Ясный, левым притоком ручья Тулайах и бассейном реки Кура содержит следующие запасы вольфрама: балансовые запасы по категории С1 составляют примерно 2,787 тонн, по категории С2 - 57 тонн, забалансовые запаса вольфрама оценивается в 943 тонны при среднем содержании 45,41 грамма на кубический метр. Балансовые запасы олова по категории С1 составляют 39,996 тысяч тонн, по категории С2 - 990 тонн олова, забалансовые запасы - 5,256 тысяч тонн при среднем содержании 828,7 грамма на кубический метр. Кроме того, балансовые запасы висмута по категории С1 оцениваются в 173 тонны, по категории С2 - 4 тонны, забалансовые запасы - 58 тонн при среднем содержании 2,819 грамма на кубический метр. Балансовые запасы индия по категории С1 - 5 тонн. Вольфрам входит в перечень дефицитных видов твердых полезных ископаемых, который в апреле этого года утвердило правительство РФ.
https://1prime.ru/20240823/ugol-851077908.html
якутия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83286/23/832862338_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_9560a177dbde1dbfd0a37b7a33cbcb84.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, роснедра, якутия, вольфрам
Экономика, РОССИЯ, Роснедра, ЯКУТИЯ, вольфрам
17:28 09.09.2024
 
Роснедра выставили на аукцион участок с запасами вольфрама в Якутии

Роснедра выставили на аукцион участок с запасами вольфрама за 1,68 млрд рублей

© РИА Новости . Максим Блинов | Перейти в медиабанкСтенд компании "Роснедра" на площадке Восточного экономического форума
Стенд компании Роснедра на площадке Восточного экономического форума - ПРАЙМ, 1920, 09.09.2024
© РИА Новости . Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ. Роснедра выставили на аукцион участок недр "Одинокое" в Якутии с запасами твердых полезных ископаемых с начальным платежом 1,68 миллиарда рублей, следует из данных площадки ГИС "Торги".
Срок действия лицензии на геологическое изучение, разведку и добычу полезных ископаемых - 25 лет. Подача заявок завершается 30 сентября, а сами торги пройдут 21 октября. Его площадь составляет 16,99 квадратного километра.
"Одинокое" расположено на территории муниципальных районов "Усть-Янский улус" и "Аллаиховский улус" Республики Саха. Участок недр, предлагаемый в пользование, содержит запасы руды на олово, вольфрам, висмут, песок на олово, вольфрам, индий, а также олово из россыпных месторождений ранее нарушенных добычей, следует из документов Роснедр.
Месторождение Одинокое с ручьями Мокрый и Ясный, левым притоком ручья Тулайах и бассейном реки Кура содержит следующие запасы вольфрама: балансовые запасы по категории С1 составляют примерно 2,787 тонн, по категории С2 - 57 тонн, забалансовые запаса вольфрама оценивается в 943 тонны при среднем содержании 45,41 грамма на кубический метр.
Балансовые запасы олова по категории С1 составляют 39,996 тысяч тонн, по категории С2 - 990 тонн олова, забалансовые запасы - 5,256 тысяч тонн при среднем содержании 828,7 грамма на кубический метр. Кроме того, балансовые запасы висмута по категории С1 оцениваются в 173 тонны, по категории С2 - 4 тонны, забалансовые запасы - 58 тонн при среднем содержании 2,819 грамма на кубический метр. Балансовые запасы индия по категории С1 - 5 тонн.
Вольфрам входит в перечень дефицитных видов твердых полезных ископаемых, который в апреле этого года утвердило правительство РФ.
Добыча угля - ПРАЙМ, 1920, 23.08.2024
Минприроды оценило запасы угля в недрах России
23 августа, 11:00
 
ЭкономикаРОССИЯРоснедраЯКУТИЯвольфрам
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала