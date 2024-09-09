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Роснедра выставили на аукцион участок с запасами вольфрама в Якутии

Роснедра выставили на аукцион участок с запасами вольфрама в Якутии - 09.09.2024, ПРАЙМ

Роснедра выставили на аукцион участок с запасами вольфрама в Якутии

Роснедра выставили на аукцион участок недр "Одинокое" в Якутии с запасами твердых полезных ископаемых с начальным платежом 1,68 миллиарда рублей, следует из... | 09.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-09T17:28+0300

2024-09-09T17:28+0300

2024-09-09T17:28+0300

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МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ. Роснедра выставили на аукцион участок недр "Одинокое" в Якутии с запасами твердых полезных ископаемых с начальным платежом 1,68 миллиарда рублей, следует из данных площадки ГИС "Торги". Срок действия лицензии на геологическое изучение, разведку и добычу полезных ископаемых - 25 лет. Подача заявок завершается 30 сентября, а сами торги пройдут 21 октября. Его площадь составляет 16,99 квадратного километра. "Одинокое" расположено на территории муниципальных районов "Усть-Янский улус" и "Аллаиховский улус" Республики Саха. Участок недр, предлагаемый в пользование, содержит запасы руды на олово, вольфрам, висмут, песок на олово, вольфрам, индий, а также олово из россыпных месторождений ранее нарушенных добычей, следует из документов Роснедр. Месторождение Одинокое с ручьями Мокрый и Ясный, левым притоком ручья Тулайах и бассейном реки Кура содержит следующие запасы вольфрама: балансовые запасы по категории С1 составляют примерно 2,787 тонн, по категории С2 - 57 тонн, забалансовые запаса вольфрама оценивается в 943 тонны при среднем содержании 45,41 грамма на кубический метр. Балансовые запасы олова по категории С1 составляют 39,996 тысяч тонн, по категории С2 - 990 тонн олова, забалансовые запасы - 5,256 тысяч тонн при среднем содержании 828,7 грамма на кубический метр. Кроме того, балансовые запасы висмута по категории С1 оцениваются в 173 тонны, по категории С2 - 4 тонны, забалансовые запасы - 58 тонн при среднем содержании 2,819 грамма на кубический метр. Балансовые запасы индия по категории С1 - 5 тонн. Вольфрам входит в перечень дефицитных видов твердых полезных ископаемых, который в апреле этого года утвердило правительство РФ.

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россия, роснедра, якутия, вольфрам