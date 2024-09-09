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"Россети" и КГЭУ договорились о совместных проектах в сфере образования

"Россети" и КГЭУ договорились о совместных проектах в сфере образования - 09.09.2024, ПРАЙМ

"Россети" и КГЭУ договорились о совместных проектах в сфере образования

"Россети" и Казанский государственный энергетический университет договорились о совместных проектах на базе Интеллектуальной лаборатории цифровых сетей,... | 09.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-09T18:08+0300

2024-09-09T18:08+0300

2024-09-09T18:08+0300

россети

образование

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МОСКВА, 9 сен – ПРАЙМ. "Россети" и Казанский государственный энергетический университет договорились о совместных проектах на базе Интеллектуальной лаборатории цифровых сетей, сообщает энергокомпания. Соглашение подписали на форуме Kazan Digital Week 2024 руководитель комплекса Антон Петров и ректор вуза Эдвард Абдуллазянов.Стороны планируют с использованием возможностей Интеллектуальной лаборатории цифровых сетей Группы "Россети" (ИЦЛС) развивать сотрудничество в образовательной сфере, включая организацию практикоориентированной подготовки студентов и содействие их дальнейшему трудоустройству. Также предполагается проведение научно-исследовательских работ, реализация мер для повышения эффективности информационного обмена."Интеллектуальная лаборатория цифровых сетей создана для проведения испытаний оборудования, разработки и тестирования новых технологических решений и программных продуктов для энергетики. При этом мы изначально планировали, что этот исследовательский центр станет базой для получения знаний и навыков студентами, будет способствовать разработке и внедрению инновационных образовательных программ в отрасли. Подписанное соглашение нацелено в первую очередь на решение этой задачи", – отметил заместитель Генерального директора – руководитель Аппарата ПАО "Россети" Владимир Харитонов."Россети" открыли лабораторию в 2024 году, о чем Генеральный директор компании Андрей Рюмин доложил президенту России Владимиру Путину на рабочей встрече. По оснащению и техническим параметрам ИЦЛС превосходит практически все зарубежные аналоги. В ее состав входят собственная испытательная сеть 0,4-35 кВ и отечественный комплекс моделирования энергосистем в режиме реального времени, специализированные центры для изучения технологий распределенной энергетики, климатических и электромагнитных исследований, тестирования оборудования связи, работ в сфере кибербезопасности.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россети, образование