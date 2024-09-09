https://1prime.ru/20240909/rynok-851459975.html

Российский рынок акций вырос на основной сессии в начале недели

Российский рынок акций вырос на основной сессии в начале недели - 09.09.2024, ПРАЙМ

Российский рынок акций вырос на основной сессии в начале недели

Российский рынок акций по итогам основных торгов понедельника вырос, поднявшись выше 2700 пунктов впервые с 30 августа, следует из данных Московской биржи. | 09.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-09T19:23+0300

2024-09-09T19:23+0300

2024-09-09T19:23+0300

экономика

россия

биржевые торги

индекс мосбиржи

индекс ртс

https://cdnn.1prime.ru/img/84135/64/841356411_0:0:2071:1165_1920x0_80_0_0_314744dd3f84a94eed3cca0a200f566b.jpg

МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ. Российский рынок акций по итогам основных торгов понедельника вырос, поднявшись выше 2700 пунктов впервые с 30 августа, следует из данных Московской биржи. Рублёвый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов повысился на 3,04%, до 2703,17 пункта, долларовый РТС - на 2,4%, до 942,14 пункта. К 18.59 мск курс юаня расчетами "завтра" рос более чем на 4 копейки, до 12,67 рубля. Ноябрьский фьючерс нефти марки Brent поднимается на 0,59%, до 71,48 доллара за баррель. "В понедельник российский рынок акций активно рос. Акции компаний РФ продолжили показывать восстановительную динамику после завершения выходных, глобальный рынок в начале недели также показывает рост. Негатив от заметно снизившихся цен на нефть отчасти компенсируется ослаблением рубля", - отмечает Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург". Индекс Мосбиржи начал неделю бодрым отскоком в направлении 2700 пунктов: активно восстанавливались основные голубые фишки, лидировали главным образом представители финансового и металлургического секторов, указывает Александр Шепелев из "БКС Мир инвестиций". Спрос инвесторов, отложенный с конца прошлой недели из-за опасений реализации негатива в выходные, высокая техническая перепроданность, ослабление рубля и попытки восстановления нефтяных цен способствовали активности покупателей. Внешний фон стабилизируется после негативной реакции на данные по рынку труда в США, вышедшие в пятницу, добавляет он. ЛИДЕРЫ РОСТА И СНИЖЕНИЯ В нефтегазе спрос концентрируется на двух "дивидендных" историях – "Лукойле" (+2,6%) и "Транснефти" (+4,73%), указывает Александр Фетисов из Россельхозбанка. Он полагает, что после тестирования локального минимума на прошлой неделе, акции "Лукойла" могут в краткосрочной перспективе попытаться достичь уровня 6680-6700 рублей, хотя перед этим, в условиях достаточно слабого глобального рынка нефти, уровень 6550 рублей может стать сильным уровнем сопротивления. Что касается "Транснефти", то здесь зависимость от конъюнктуры глобального нефтяного рынка выражена в меньшей степени. С локальных минимумов, зафиксированных на прошлой неделе, привилегированные акции трубопроводной компании выросли, с учетом сегодняшнего роста, уже на 12,4%, существенно опережая рынок. Одним из триггеров роста здесь является возможный переход к промежуточным выплатам и возможное увеличение доли прибыли, направляемой на дивиденды, считает эксперт В лидерах роста – акции ДВМП (+7,76%), "Россетей" (+5,31%), Ашинского металлургического завода (+5,09%), АФК "Система" (+4,82%) и акции НМТП (+4,57%). Акционеры крупного российского сельхозпроизводителя "Русагро" не одобрили редомициляцию в РФ с Кипра. На этом фоне по итогу основных торгов бумаги компании снизились на 0,87%. "Вполне возможно, что акционеры компании, опасаясь возможных ограничений, отказались одобрять добровольную редомициляцию, предоставив российским властным структурам вернуть компанию в Россию принудительно. То есть возвращение "Русагро" в Россию наверняка состоится, но эта процедура может занять больше времени, чем в случае добровольной редомициляции", - считает Наталья Мильчакова из Freedom Finance Global. В лидерах снижения – бумаги "Мечела" (обыкновенные снизились на 2,62%, префы – на 1,53%), акции "Сегежи" (-2,27%), "НоваБев" (-1,43%), МКБ (-1,18%). ПРОГНОЗЫ На фоне приближающегося заседания Банка России дальнейший рост индекса Мосбиржи выше 2725 пунктов во вторник может быть затруднительным, полагает Григорьев из банка "Санкт-Петербург". "Завтра будут обнародованы данные по торговому балансу КНР. Выйдет важная статистика для рынка нефти – ежемесячный отчет ОПЕК, краткосрочный прогноз по рынку энергоресурсов от EIA, недельные запасы нефти в США от API. Сбербанк опубликует во вторник финансовые результаты по РСБУ за 8 месяцев 2024 года, в этот же день стартуют торги фьючерсами на акции "Распадской" на Мосбирже", - напоминает Шепелев из "БКС Мир инвестиций". Индекс Мосбиржи сегодня преодолел важное сопротивление 2650 пунктов, но для выхода из нисходящего тренда необходимо подтянуться выше 2750 пунктов, считает аналитик. "На этой неделе активность покупателей может сдерживаться приближением заседания ЦБ по ключевой ставке. По нашим ожиданиям, регулятор сохранит ставку на текущем уровне 18%. Часть рынка придерживается других ожиданий. В этом контексте на сентимент могут повлиять данные по инфляции в середине недели. Прогноз по индексу Мосбиржи на завтра – 2650-2750 пунктов", - прогнозирует он. Настроения инвесторов несколько улучшились после статданных по инфляции и волны роста в ОФЗ, тем не менее, мы полагаем, что для разворота рынка условия пока не "созрели", отмечает Фетисов из Россельхозбанка. "Даже если регулятор сохранит ключевую ставку на уровне 18% в пятницу, ожидать смягчения денежно-кредитной политики и коммуникации ЦБ на горизонте как минимум трех месяцев пока не приходится, а высокие уровни доходностей по облигациям и фондам денежного рынка пока предлагают более привлекательное соотношение риск/доходность, чем акции", - добавляет эксперт.

https://1prime.ru/20240909/yuan-851459862.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, биржевые торги, индекс мосбиржи, индекс ртс