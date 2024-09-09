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В ЕС назвали дату продления персональных санкций против России
В ЕС назвали дату продления персональных санкций против России - 09.09.2024, ПРАЙМ
В ЕС назвали дату продления персональных санкций против России
Постпреды стран-участниц ЕС на заседании в среду 11 сентября согласуют продление на шесть месяцев персональных санкций против России, говорится в повестке... | 09.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-09T13:24+0300
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МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ. Постпреды стран-участниц ЕС на заседании в среду 11 сентября согласуют продление на шесть месяцев персональных санкций против России, говорится в повестке заседания."Решение Совета ЕС и исполнительное постановление, касающиеся ограничительных мер в отношении действий, подрывающих или угрожающих территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины. Согласование. Решение об использовании письменной процедуры", - сказано в документе.Отмечается, что решение будет утверждено автоматически и опубликовано в официальном журнале ЕС, после чего вступит в силу.Антироссийские санкции были введены из-за ситуации на Украине и уже затронули более 2200 физических лиц и организаций. Под ограничения попадает запрет на предоставление финансовых средств, а также запрет на поездки в ЕС для некоторых лиц.Режим персональных санкций был введен в 2014 году и продлевается каждые полгода.
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россия, ес
В ЕС назвали дату продления персональных санкций против России
Постпреды ЕС 11 сентября согласуют продление персональных санкций против России
МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ. Постпреды стран-участниц ЕС на заседании в среду 11 сентября согласуют продление на шесть месяцев персональных санкций против России, говорится в повестке заседания.
"Решение Совета ЕС и исполнительное постановление, касающиеся ограничительных мер в отношении действий, подрывающих или угрожающих территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины. Согласование. Решение об использовании письменной процедуры", - сказано в документе.
Отмечается, что решение будет утверждено автоматически и опубликовано в официальном журнале ЕС, после чего вступит в силу.
Антироссийские санкции были введены из-за ситуации на Украине и уже затронули более 2200 физических лиц и организаций. Под ограничения попадает запрет на предоставление финансовых средств, а также запрет на поездки в ЕС для некоторых лиц.
Режим персональных санкций был введен в 2014 году и продлевается каждые полгода.
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