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Политолог из США назвал причину введения санкций против российских СМИ - 09.09.2024, ПРАЙМ
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Политолог из США назвал причину введения санкций против российских СМИ
Политолог из США назвал причину введения санкций против российских СМИ - 09.09.2024, ПРАЙМ
Политолог из США назвал причину введения санкций против российских СМИ
Белый дом ввел санкции против медиагруппы "Россия сегодня" и RT, надеясь заставить замолчать оппозицию администрации действующего американского президента Джо... | 09.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-09T14:58+0300
2024-09-09T14:58+0300
политика
санкции против рф
медиа
миа россия сегодня
украина
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ВАШИНГТОН, 9 сен - ПРАЙМ. Белый дом ввел санкции против медиагруппы "Россия сегодня" и RT, надеясь заставить замолчать оппозицию администрации действующего американского президента Джо Байдена, считает политолог Кит Престон. Об этом он рассказал новостному агентству РИА Новости."Санкции, которые министерство финансов США наложило на медиагруппу "Россия сегодня", РИА Новости, RT, Sputnik и Ruptly якобы за вмешательство в президентские выборы США, - лишь самый недавний пример попытки подавления", - подчеркнул эксперт. Он также рассказал о других случаях, когда в Вашингтоне хотели подавить голос несогласных с политикой Штатов организаций. Такой иск, например, был подан против членов Социалистической партии африканского народа. Американская сторона обвинила их в содействии России и выполнении функций российских агентов."Помимо того, чтобы заставить замолчать оппозицию в целом, Демократическая партия, вероятнее всего, вновь планирует возложить вину на "российское вмешательство" в случае поражения на президентских выборах, а также стремится нагнетать напряженность между Россией и США на фоне конфликта на Украине", - подчеркнул Престон. По словам эксперта, американское население устало от затянувшегося конфликта на Украине и постоянной финансовой и военной помощи киевскому режиму. Престон считает, что санкции против медиа из России могли преследовать цель разжечь антироссийские настроения.
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internet-group@rian.ru
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санкции против рф, медиа, миа россия сегодня, украина
Политика, санкции против РФ, Медиа, МИА Россия сегодня, УКРАИНА
14:58 09.09.2024
 
Политолог из США назвал причину введения санкций против российских СМИ

Престон: США вводят санкции против российских СМИ с целью подавить инакомыслие

© AFP / Jewel SamadЖенщина проходит мимо пожарной части в центре Нью-Йорка
Женщина проходит мимо пожарной части в центре Нью-Йорка - ПРАЙМ, 1920, 09.09.2024
© AFP / Jewel Samad
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ВАШИНГТОН, 9 сен - ПРАЙМ. Белый дом ввел санкции против медиагруппы "Россия сегодня" и RT, надеясь заставить замолчать оппозицию администрации действующего американского президента Джо Байдена, считает политолог Кит Престон. Об этом он рассказал новостному агентству РИА Новости.
"Санкции, которые министерство финансов США наложило на медиагруппу "Россия сегодня", РИА Новости, RT, Sputnik и Ruptly якобы за вмешательство в президентские выборы США, - лишь самый недавний пример попытки подавления", - подчеркнул эксперт.
Он также рассказал о других случаях, когда в Вашингтоне хотели подавить голос несогласных с политикой Штатов организаций. Такой иск, например, был подан против членов Социалистической партии африканского народа. Американская сторона обвинила их в содействии России и выполнении функций российских агентов.
"Помимо того, чтобы заставить замолчать оппозицию в целом, Демократическая партия, вероятнее всего, вновь планирует возложить вину на "российское вмешательство" в случае поражения на президентских выборах, а также стремится нагнетать напряженность между Россией и США на фоне конфликта на Украине", - подчеркнул Престон.
Флаг Нидерландов, Роттердам - ПРАЙМ, 1920, 09.09.2024
В Нидерландах призвали вынудить украинских беженцев вернуться на родину
13:54
По словам эксперта, американское население устало от затянувшегося конфликта на Украине и постоянной финансовой и военной помощи киевскому режиму. Престон считает, что санкции против медиа из России могли преследовать цель разжечь антироссийские настроения.
 
Политикасанкции против РФМедиаМИА Россия сегодняУКРАИНА
 
 
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