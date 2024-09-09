https://1prime.ru/20240909/sanktsii-851448504.html

Политолог из США назвал причину введения санкций против российских СМИ

Политолог из США назвал причину введения санкций против российских СМИ - 09.09.2024, ПРАЙМ

Политолог из США назвал причину введения санкций против российских СМИ

Белый дом ввел санкции против медиагруппы "Россия сегодня" и RT, надеясь заставить замолчать оппозицию администрации действующего американского президента Джо... | 09.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-09T14:58+0300

2024-09-09T14:58+0300

2024-09-09T14:58+0300

политика

санкции против рф

медиа

миа россия сегодня

украина

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ВАШИНГТОН, 9 сен - ПРАЙМ. Белый дом ввел санкции против медиагруппы "Россия сегодня" и RT, надеясь заставить замолчать оппозицию администрации действующего американского президента Джо Байдена, считает политолог Кит Престон. Об этом он рассказал новостному агентству РИА Новости."Санкции, которые министерство финансов США наложило на медиагруппу "Россия сегодня", РИА Новости, RT, Sputnik и Ruptly якобы за вмешательство в президентские выборы США, - лишь самый недавний пример попытки подавления", - подчеркнул эксперт. Он также рассказал о других случаях, когда в Вашингтоне хотели подавить голос несогласных с политикой Штатов организаций. Такой иск, например, был подан против членов Социалистической партии африканского народа. Американская сторона обвинила их в содействии России и выполнении функций российских агентов."Помимо того, чтобы заставить замолчать оппозицию в целом, Демократическая партия, вероятнее всего, вновь планирует возложить вину на "российское вмешательство" в случае поражения на президентских выборах, а также стремится нагнетать напряженность между Россией и США на фоне конфликта на Украине", - подчеркнул Престон. По словам эксперта, американское население устало от затянувшегося конфликта на Украине и постоянной финансовой и военной помощи киевскому режиму. Престон считает, что санкции против медиа из России могли преследовать цель разжечь антироссийские настроения.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

санкции против рф, медиа, миа россия сегодня, украина