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Путин поручил создать экскурсионные объекты из закрытых шахтовых полигонов

Путин поручил создать экскурсионные объекты из закрытых шахтовых полигонов - 09.09.2024, ПРАЙМ

Путин поручил создать экскурсионные объекты из закрытых шахтовых полигонов

Президент РФ Владимир Путин дал исполнительным органам российских регионов поручение рассмотреть вопрос о преобразовании закрытых шахтовых полигонов в объекты... | 09.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-09T20:32+0300

2024-09-09T20:32+0300

2024-09-09T21:10+0300

россия

владимир путин

поручение

экскурсии

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МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин дал исполнительным органам российских регионов поручение рассмотреть вопрос о преобразовании закрытых шахтовых полигонов в объекты для экскурсий. Соответствующий перечень поручений разместили на сайте Кремля. Согласно этому документу, исполнительным органам российских регионов рекомендовано при участии организаций, отвечающих за эксплуатацию угольных шахт, рассмотреть вопрос о преобразовании закрытых шахтовых полигонов в объекты, которые станут местом проведения мероприятий по профориентации и экскурсий. Доклад необходимо представить до 31 марта 2025 года. Далее его будут делать один раз в полгода. Ответственными назначены высшие должностные лица российских регионов.

https://1prime.ru/20240907/putin-851409463.html

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россия, владимир путин, поручение, экскурсии