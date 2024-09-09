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Путин поручил создать экскурсионные объекты из закрытых шахтовых полигонов - 09.09.2024, ПРАЙМ
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Путин поручил создать экскурсионные объекты из закрытых шахтовых полигонов
Путин поручил создать экскурсионные объекты из закрытых шахтовых полигонов - 09.09.2024, ПРАЙМ
Путин поручил создать экскурсионные объекты из закрытых шахтовых полигонов
Президент РФ Владимир Путин дал исполнительным органам российских регионов поручение рассмотреть вопрос о преобразовании закрытых шахтовых полигонов в объекты... | 09.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-09T20:32+0300
2024-09-09T21:10+0300
россия
владимир путин
поручение
экскурсии
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МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин дал исполнительным органам российских регионов поручение рассмотреть вопрос о преобразовании закрытых шахтовых полигонов в объекты для экскурсий. Соответствующий перечень поручений разместили на сайте Кремля. Согласно этому документу, исполнительным органам российских регионов рекомендовано при участии организаций, отвечающих за эксплуатацию угольных шахт, рассмотреть вопрос о преобразовании закрытых шахтовых полигонов в объекты, которые станут местом проведения мероприятий по профориентации и экскурсий. Доклад необходимо представить до 31 марта 2025 года. Далее его будут делать один раз в полгода. Ответственными назначены высшие должностные лица российских регионов.
https://1prime.ru/20240907/putin-851409463.html
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россия, владимир путин, поручение, экскурсии
РОССИЯ, Владимир Путин, поручение, экскурсии
20:32 09.09.2024 (обновлено: 21:10 09.09.2024)
 
Путин поручил создать экскурсионные объекты из закрытых шахтовых полигонов

Путин поручил преобразовать закрытые шахтовые полигоны в объекты для экскурсий

© РИА Новости . Илья Питалев | Перейти в медиабанкРудник по добыче полимерных руд
Рудник по добыче полимерных руд - ПРАЙМ, 1920, 09.09.2024
© РИА Новости . Илья Питалев
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МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин дал исполнительным органам российских регионов поручение рассмотреть вопрос о преобразовании закрытых шахтовых полигонов в объекты для экскурсий. Соответствующий перечень поручений разместили на сайте Кремля.
Согласно этому документу, исполнительным органам российских регионов рекомендовано при участии организаций, отвечающих за эксплуатацию угольных шахт, рассмотреть вопрос о преобразовании закрытых шахтовых полигонов в объекты, которые станут местом проведения мероприятий по профориентации и экскурсий.
Доклад необходимо представить до 31 марта 2025 года. Далее его будут делать один раз в полгода. Ответственными назначены высшие должностные лица российских регионов.
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