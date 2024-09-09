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В Италии узнали о мирном плане Шольца по Украине - 09.09.2024, ПРАЙМ
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В Италии узнали о мирном плане Шольца по Украине
В Италии узнали о мирном плане Шольца по Украине - 09.09.2024, ПРАЙМ
В Италии узнали о мирном плане Шольца по Украине
Канцлер Германии Олаф Шольц разрабатывает план мирного урегулирования между Россией и Украиной, который возможно включает территориальные уступки со стороны... | 09.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-09T11:55+0300
2024-09-09T11:55+0300
политика
россия
украина
олаф шольц
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МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ. Канцлер Германии Олаф Шольц разрабатывает план мирного урегулирования между Россией и Украиной, который возможно включает территориальные уступки со стороны Киева, пишет итальянская газета La Repubblica.Согласно газете, украинские власти настаивают на выводе российских войск и исключают возможность территориальных уступок. Однако, Шольц намерен войти в историю в качестве "канцлера мира" и задействовать "украинскую карту" после неудачных выборов в Германии.Отмечается, что члены правых партий в Германии критикуют предложение канцлера о приглашении России на новый мирный саммит, считая, что это может ослабить безопасность Германии и Европы.Ранее немецкий лидер подчеркивал, что пришло время начать дискуссии о путях завершения украинского конфликта. Кроме того, американский офицер в отставке Скотт Риттер отмечал в интервью программе Ask the Inspector на YouTube, что Украина рискует потерять еще 30 процентов территорий, если не пойдет на переговоры.
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россия, украина, олаф шольц
Политика, РОССИЯ, УКРАИНА, Олаф Шольц
11:55 09.09.2024
 
В Италии узнали о мирном плане Шольца по Украине

La Repubblica: Шольц хочет войти в историю как "канцлер мира"

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкОлаф Шольц
Олаф Шольц - ПРАЙМ, 1920, 09.09.2024
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ. Канцлер Германии Олаф Шольц разрабатывает план мирного урегулирования между Россией и Украиной, который возможно включает территориальные уступки со стороны Киева, пишет итальянская газета La Repubblica.
Согласно газете, украинские власти настаивают на выводе российских войск и исключают возможность территориальных уступок. Однако, Шольц намерен войти в историю в качестве "канцлера мира" и задействовать "украинскую карту" после неудачных выборов в Германии.
Отмечается, что члены правых партий в Германии критикуют предложение канцлера о приглашении России на новый мирный саммит, считая, что это может ослабить безопасность Германии и Европы.
Ранее немецкий лидер подчеркивал, что пришло время начать дискуссии о путях завершения украинского конфликта. Кроме того, американский офицер в отставке Скотт Риттер отмечал в интервью программе Ask the Inspector на YouTube, что Украина рискует потерять еще 30 процентов территорий, если не пойдет на переговоры.
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ПолитикаРОССИЯУКРАИНАОлаф Шольц
 
 
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