https://1prime.ru/20240909/sholts-851440922.html

В Италии узнали о мирном плане Шольца по Украине

В Италии узнали о мирном плане Шольца по Украине - 09.09.2024, ПРАЙМ

В Италии узнали о мирном плане Шольца по Украине

Канцлер Германии Олаф Шольц разрабатывает план мирного урегулирования между Россией и Украиной, который возможно включает территориальные уступки со стороны... | 09.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-09T11:55+0300

2024-09-09T11:55+0300

2024-09-09T11:55+0300

политика

россия

украина

олаф шольц

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МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ. Канцлер Германии Олаф Шольц разрабатывает план мирного урегулирования между Россией и Украиной, который возможно включает территориальные уступки со стороны Киева, пишет итальянская газета La Repubblica.Согласно газете, украинские власти настаивают на выводе российских войск и исключают возможность территориальных уступок. Однако, Шольц намерен войти в историю в качестве "канцлера мира" и задействовать "украинскую карту" после неудачных выборов в Германии.Отмечается, что члены правых партий в Германии критикуют предложение канцлера о приглашении России на новый мирный саммит, считая, что это может ослабить безопасность Германии и Европы.Ранее немецкий лидер подчеркивал, что пришло время начать дискуссии о путях завершения украинского конфликта. Кроме того, американский офицер в отставке Скотт Риттер отмечал в интервью программе Ask the Inspector на YouTube, что Украина рискует потерять еще 30 процентов территорий, если не пойдет на переговоры.

https://1prime.ru/20240909/ulovka-851436692.html

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россия, украина, олаф шольц