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"Преступно". Во Франции объяснили слова Шольца о завершении конфликта

"Преступно". Во Франции объяснили слова Шольца о завершении конфликта - 09.09.2024, ПРАЙМ

"Преступно". Во Франции объяснили слова Шольца о завершении конфликта

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил о необходимости прекращения конфликта на Украине из-за экономического кризиса в ФРГ, заметил в социальной сети Х лидер... | 09.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-09T12:10+0300

2024-09-09T12:10+0300

2024-09-09T12:10+0300

политика

франция

украина

олаф шольц

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МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ. Канцлер Германии Олаф Шольц заявил о необходимости прекращения конфликта на Украине из-за экономического кризиса в ФРГ, заметил в социальной сети Х лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо."Потребовались лишь разрушение экономики его страны и осознание того, что НАТО подорвала его газопроводы, чтобы он наконец-то сказал что-то разумное. <…> Да, время для этого пришло! Осознавать это так поздно преступно!" — отметил Филиппо.Ранее немецкий лидер выразил намерение завершить украинский кризис и привлечь Москву за стол переговоров. В июне президент России Владимир Путин предложил ряд инициатив по мирному урегулированию конфликта, включая прекращение огня, переговоры после вывода украинских войск, отказ от намерений вступления в НАТО и демилитаризацию и денацификацию в Киеве, а также принятие нейтрального и безъядерного статуса. Украинская сторона в свою очередь от предложения отказалась.

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франция

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франция, украина, олаф шольц