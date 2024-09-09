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"Преступно". Во Франции объяснили слова Шольца о завершении конфликта - 09.09.2024, ПРАЙМ
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"Преступно". Во Франции объяснили слова Шольца о завершении конфликта
"Преступно". Во Франции объяснили слова Шольца о завершении конфликта - 09.09.2024, ПРАЙМ
"Преступно". Во Франции объяснили слова Шольца о завершении конфликта
Канцлер Германии Олаф Шольц заявил о необходимости прекращения конфликта на Украине из-за экономического кризиса в ФРГ, заметил в социальной сети Х лидер... | 09.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-09T12:10+0300
2024-09-09T12:10+0300
политика
франция
украина
олаф шольц
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МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ. Канцлер Германии Олаф Шольц заявил о необходимости прекращения конфликта на Украине из-за экономического кризиса в ФРГ, заметил в социальной сети Х лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо."Потребовались лишь разрушение экономики его страны и осознание того, что НАТО подорвала его газопроводы, чтобы он наконец-то сказал что-то разумное. &lt;…&gt; Да, время для этого пришло! Осознавать это так поздно преступно!" — отметил Филиппо.Ранее немецкий лидер выразил намерение завершить украинский кризис и привлечь Москву за стол переговоров. В июне президент России Владимир Путин предложил ряд инициатив по мирному урегулированию конфликта, включая прекращение огня, переговоры после вывода украинских войск, отказ от намерений вступления в НАТО и демилитаризацию и денацификацию в Киеве, а также принятие нейтрального и безъядерного статуса. Украинская сторона в свою очередь от предложения отказалась.
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франция, украина, олаф шольц
Политика, ФРАНЦИЯ, УКРАИНА, Олаф Шольц
12:10 09.09.2024
 
"Преступно". Во Франции объяснили слова Шольца о завершении конфликта

Филиппо: Шольц заговорил о завершении конфликта из-за краха экономики Германии

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкПредвыборные митинги кандидата в канцлеры ФРГ от партии SPD О. Шольца
Предвыборные митинги кандидата в канцлеры ФРГ от партии SPD О. Шольца - ПРАЙМ, 1920, 09.09.2024
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ. Канцлер Германии Олаф Шольц заявил о необходимости прекращения конфликта на Украине из-за экономического кризиса в ФРГ, заметил в социальной сети Х лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо.
"Потребовались лишь разрушение экономики его страны и осознание того, что НАТО подорвала его газопроводы, чтобы он наконец-то сказал что-то разумное. <…> Да, время для этого пришло! Осознавать это так поздно преступно!" — отметил Филиппо.
Ранее немецкий лидер выразил намерение завершить украинский кризис и привлечь Москву за стол переговоров.
В июне президент России Владимир Путин предложил ряд инициатив по мирному урегулированию конфликта, включая прекращение огня, переговоры после вывода украинских войск, отказ от намерений вступления в НАТО и демилитаризацию и денацификацию в Киеве, а также принятие нейтрального и безъядерного статуса. Украинская сторона в свою очередь от предложения отказалась.
Олаф Шольц - ПРАЙМ, 1920, 09.09.2024
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11:55
 
ПолитикаФРАНЦИЯУКРАИНАОлаф Шольц
 
 
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