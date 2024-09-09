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"План НАТО провалился". В Германии оценили идею Шольца по Украине

"План НАТО провалился". В Германии оценили идею Шольца по Украине - 09.09.2024, ПРАЙМ

"План НАТО провалился". В Германии оценили идею Шольца по Украине

Разрабатываемый канцлером ФРГ Олафом Шольцем план по урегулированию конфликта на Украине свидетельствует о признании провала действий Североатлантического... | 09.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-09T23:18+0300

2024-09-09T23:18+0300

2024-09-09T23:18+0300

политика

германия

олаф шольц

переговоры

украина

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МОСКВА, 9 сен — ПРАЙМ. Разрабатываемый канцлером ФРГ Олафом Шольцем план по урегулированию конфликта на Украине свидетельствует о признании провала действий Североатлантического альянса. Такое мнение выразил в соцсети X немецкий журналист Манаф Хассан."Олаф Шольц хочет мирной конференции с Россией. Это значит, что план НАТО провалился. Войны и смертей можно было избежать. Мир был возможен гораздо раньше", — отмети он. Хассан добавил, что дипломатическая позиция Украины за прошедшие два с половиной года ослабла, а поставки Киеву вооружений не принесли тех результатов, какие могли бы принести мирные переговоры.Ранее итальянское издание La Repubblica сообщило, что Шольц разрабатывает план по окончанию боевых действий на Украине. По словам приближенного к немецкому кабмина источника, план может включать в себя условие о территориальных уступках со стороны Киева.Шольц ранее заявил в интервью телеканалу ZDF о наступлении момента для дискуссий о том, как можно ускорить завершение украинского конфликта.

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германия, олаф шольц, переговоры, украина