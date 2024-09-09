Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В МИД Китая назвали ШОС приоритетом внешней политики - 09.09.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20240909/shos-851436011.html
В МИД Китая назвали ШОС приоритетом внешней политики
В МИД Китая назвали ШОС приоритетом внешней политики - 09.09.2024, ПРАЙМ
В МИД Китая назвали ШОС приоритетом внешней политики
КНР считает Шанхайскую организацию сотрудничества приоритетом своей внешней политики, подчеркнул заместитель министра иностранных дел КНР Сунь Вэйдун. | 09.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-09T08:45+0300
2024-09-09T08:45+0300
политика
китай
шос
мид китая
https://cdnn.1prime.ru/img/83749/80/837498064_0:165:3052:1882_1920x0_80_0_0_c4e37c55f96bdc41a8516918342501d5.jpg
ПЕКИН, 9 сен – ПРАЙМ. КНР считает Шанхайскую организацию сотрудничества приоритетом своей внешней политики, подчеркнул заместитель министра иностранных дел КНР Сунь Вэйдун. Китай стал следующим председателем организации после проведения саммита Казахстаном. В рамках своего председательства, рассказал дипломат, Пекин готов приложить все усилия для реализации Инициативы по глобальной безопасности, а также борьбы с появляющимися угрозами."Китай является одним из государств-основателей ШОС и всегда считал организацию приоритетом своей внешней политики", - уточнил представитель китайского МИД в ходе конференции, посвященной председательству Китая в ШОС. Он также подчеркнул, что в рамках сегодняшней геополитической ситуации мировое сообщество встало перед выбором, по какому пути развиваться дальше."Сталкиваясь с реальными угрозами менталитета холодной войны, рисками "маленьких дворов с высокими стенами" и вызовами из-за попыток вмешательства и раскола, ШОС должна отстаивать основы нашей общей, комплексной, совместной и устойчивой безопасности", - заявил Вэйдун, уточнив, что настоящая и полноценная безопасность в мире возможна лишь тогда, когда каждое государство будет чувствовать себя защищенным.
https://1prime.ru/20240909/inflyatsiya-851433625.html
китай
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83749/80/837498064_162:0:2891:2047_1920x0_80_0_0_0e89e556653b2b515564ab4f3cf93b83.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
китай, шос, мид китая
Политика, КИТАЙ, ШОС, МИД Китая
08:45 09.09.2024
 
В МИД Китая назвали ШОС приоритетом внешней политики

Вэйдун: Китай рассматривает ШОС как приоритет своей внешней политики

© Фотохост-агентство sco-russia2020.ru | Перейти в медиабанкФлажок и планшет с символикой ШОС
Флажок и планшет с символикой ШОС
© Фотохост-агентство sco-russia2020.ru
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
ПЕКИН, 9 сен – ПРАЙМ. КНР считает Шанхайскую организацию сотрудничества приоритетом своей внешней политики, подчеркнул заместитель министра иностранных дел КНР Сунь Вэйдун.
Китай стал следующим председателем организации после проведения саммита Казахстаном. В рамках своего председательства, рассказал дипломат, Пекин готов приложить все усилия для реализации Инициативы по глобальной безопасности, а также борьбы с появляющимися угрозами.
"Китай является одним из государств-основателей ШОС и всегда считал организацию приоритетом своей внешней политики", - уточнил представитель китайского МИД в ходе конференции, посвященной председательству Китая в ШОС.
Он также подчеркнул, что в рамках сегодняшней геополитической ситуации мировое сообщество встало перед выбором, по какому пути развиваться дальше.
Пекин, Китай - ПРАЙМ, 1920, 09.09.2024
Вышли данные об инфляции в Китае
06:22
"Сталкиваясь с реальными угрозами менталитета холодной войны, рисками "маленьких дворов с высокими стенами" и вызовами из-за попыток вмешательства и раскола, ШОС должна отстаивать основы нашей общей, комплексной, совместной и устойчивой безопасности", - заявил Вэйдун, уточнив, что настоящая и полноценная безопасность в мире возможна лишь тогда, когда каждое государство будет чувствовать себя защищенным.
 
ПолитикаКИТАЙШОСМИД Китая
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала