https://1prime.ru/20240909/shos-851436011.html

В МИД Китая назвали ШОС приоритетом внешней политики

В МИД Китая назвали ШОС приоритетом внешней политики - 09.09.2024, ПРАЙМ

В МИД Китая назвали ШОС приоритетом внешней политики

КНР считает Шанхайскую организацию сотрудничества приоритетом своей внешней политики, подчеркнул заместитель министра иностранных дел КНР Сунь Вэйдун. | 09.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-09T08:45+0300

2024-09-09T08:45+0300

2024-09-09T08:45+0300

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ПЕКИН, 9 сен – ПРАЙМ. КНР считает Шанхайскую организацию сотрудничества приоритетом своей внешней политики, подчеркнул заместитель министра иностранных дел КНР Сунь Вэйдун. Китай стал следующим председателем организации после проведения саммита Казахстаном. В рамках своего председательства, рассказал дипломат, Пекин готов приложить все усилия для реализации Инициативы по глобальной безопасности, а также борьбы с появляющимися угрозами."Китай является одним из государств-основателей ШОС и всегда считал организацию приоритетом своей внешней политики", - уточнил представитель китайского МИД в ходе конференции, посвященной председательству Китая в ШОС. Он также подчеркнул, что в рамках сегодняшней геополитической ситуации мировое сообщество встало перед выбором, по какому пути развиваться дальше."Сталкиваясь с реальными угрозами менталитета холодной войны, рисками "маленьких дворов с высокими стенами" и вызовами из-за попыток вмешательства и раскола, ШОС должна отстаивать основы нашей общей, комплексной, совместной и устойчивой безопасности", - заявил Вэйдун, уточнив, что настоящая и полноценная безопасность в мире возможна лишь тогда, когда каждое государство будет чувствовать себя защищенным.

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китай, шос, мид китая