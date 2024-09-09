https://1prime.ru/20240909/shvetsiya-851456687.html

Швеция выделила Киеву пакет помощи на 440 миллионов долларов

Швеция выделила Киеву пакет помощи на 440 миллионов долларов - 09.09.2024, ПРАЙМ

Швеция выделила Киеву пакет помощи на 440 миллионов долларов

Швеция выделили новый пакет помощи Киеву на 4,6 миллиарда шведских крон (440 миллионов долларов), говорится в заявлении на сайте шведского правительства. | 09.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-09T17:35+0300

2024-09-09T17:35+0300

2024-09-09T17:35+0300

экономика

швеция

украина

https://cdnn.1prime.ru/img/84138/34/841383411_0:0:2401:1350_1920x0_80_0_0_ee2f40b637d47610b9a068a226176523.jpg

МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ. Швеция выделили новый пакет помощи Киеву на 4,6 миллиарда шведских крон (440 миллионов долларов), говорится в заявлении на сайте шведского правительства. "Сегодня, 9 сентября, правительство Швеции представило 17-й пакет военной помощи Украине. Пакет стоимостью 4,6 млрд шведских крон ... включает пожертвования материальных средств, закупки для производственных нужд, материальные единицы и финансовые взносы", - отмечается в документе. Уточняется, что пакет помощи включает отправку на Украину ракетных комплексов Robot System 70, шести боевых катеров класса CB90 и двух спусковых прицепов для лодок. "Текущий пакет (помощи-ред.) включает ракетные комплексы Robot System 70. ...Семнадцатый пакет помощи Швеции включает шесть дополнительных боевых катеров CB90. ...Два пусковых прицепа, которые можно использовать для разных типов лодок, ...будут также отправлены", - говорится в заявлении. Кроме того, Киев получит камуфляжное оборудование для бронетранспортеров Pbv 302, предоставленных ему ранее. "Шестнадцатый пакет помощи включал более 200 бронетранспортеров Pbv 302. Чтобы дать украинским подразделениям большую скрытность, 17-й пакет (помощи - ред.) будет включать закупку камуфляжного оборудования для этих боевых машин", - говорится в документе. Согласно заявлению, пакет помощи также включает множество бронетанковых орудий, безоткатных орудий и противотанковых мин. Правительство Швеции также сообщило о выделении Киеву финансовой помощи в размере 700 миллионов шведских крон (67,5 миллиона долларов) на разные инициативы в течение 2024 года. Отмечается, что на данный момент Стокгольм предоставил Украине военную помощь в размере более 48 миллиардов шведских крон (4,6 миллиарда долларов) с начала специальной военной операции России, если учитывать 17-й пакет. В заявлении также подчеркивается, что власти Швеции не предоставят в рамках 17-го пакета шведские истребители Saab JAS 39 Gripen. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

швеция

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

швеция, украина