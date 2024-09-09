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Си Цзиньпин призвал к созданию условий для выхода из кризиса на Украине
Си Цзиньпин призвал к созданию условий для выхода из кризиса на Украине - 09.09.2024, ПРАЙМ
Си Цзиньпин призвал к созданию условий для выхода из кризиса на Украине
Пекин продолжит играть конструктивную роль в продвижении политического решения кризиса на Украине. Китай надеется на создание каждой стороной благоприятных... | 09.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-09T15:26+0300
2024-09-09T15:26+0300
2024-09-09T15:26+0300
политика
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си цзиньпин
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ПЕКИН, 9 сен - ПРАЙМ. Пекин продолжит играть конструктивную роль в продвижении политического решения кризиса на Украине. Китай надеется на создание каждой стороной благоприятных условий для его урегулирования. Об этом, заявил председатель КНР Си Цзиньпин в ходе встречи с премьер-министром Норвегии Йонасом Гар Стере в Пекине. Си Цзиньпин отметил, что Пекин поддерживает все усилия, способствующие мирному выходу из украинского кризиса. "Надеемся, что все стороны совместными усилиями путем диалога создадут благоприятные условия для политического урегулирования кризиса", — сказал он. Слова Си Цзиньпина процитировало Центральное телевидение Китая. Официальный визит Стере в КНР проходит с 9 по 11 сентября. После атаки ВСУ на Курскую область президент России Владимир Путин назвал невозможными переговоры с теми, кто наносит удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре или пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики. Помощник президента РФ Юрий Ушаков позднее сказал, что озвученные ранее мирные предложения Москвы по урегулированию, озвученные ранее Путиным, не аннулированы, но сейчас вести диалог с Киевом Москва не будет.
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китай, си цзиньпин, украина, россия, переговоры
Политика, КИТАЙ, Си Цзиньпин, УКРАИНА, РОССИЯ, переговоры
Си Цзиньпин призвал к созданию условий для выхода из кризиса на Украине
Си Цзиньпин: КНР надеется на создание условий для выхода из кризиса на Украине
ПЕКИН, 9 сен - ПРАЙМ. Пекин продолжит играть конструктивную роль в продвижении политического решения кризиса на Украине. Китай надеется на создание каждой стороной благоприятных условий для его урегулирования. Об этом, заявил председатель КНР Си Цзиньпин в ходе встречи с премьер-министром Норвегии Йонасом Гар Стере в Пекине.
Си Цзиньпин отметил, что Пекин поддерживает все усилия, способствующие мирному выходу из украинского кризиса.
"Надеемся, что все стороны совместными усилиями путем диалога создадут благоприятные условия для политического урегулирования кризиса", — сказал он. Слова Си Цзиньпина процитировало Центральное телевидение Китая.
Официальный визит Стере в КНР проходит с 9 по 11 сентября.
После атаки ВСУ на Курскую область президент России Владимир Путин назвал невозможными переговоры с теми, кто наносит удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре или пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики. Помощник президента РФ Юрий Ушаков позднее сказал, что озвученные ранее мирные предложения Москвы по урегулированию, озвученные ранее Путиным, не аннулированы, но сейчас вести диалог с Киевом Москва не будет.
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