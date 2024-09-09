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"Согаз" откроет филиал в Симферополе - 09.09.2024, ПРАЙМ
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"Согаз" откроет филиал в Симферополе
"Согаз" откроет филиал в Симферополе - 09.09.2024, ПРАЙМ
"Согаз" откроет филиал в Симферополе
Страховая группа "Согаз" до конца года откроет филиал в Симферополе, это позволит компании продолжать наращивать присутствие и осуществлять страхование... | 09.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-09T16:46+0300
2024-09-09T16:46+0300
экономика
россия
крым
симферополь
согаз
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МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ. Страховая группа "Согаз" до конца года откроет филиал в Симферополе, это позволит компании продолжать наращивать присутствие и осуществлять страхование физических лиц, говорится в пресс-релизе страховщика. "Страховая группа "Согаз" последовательно развивает бизнес в Крыму, городе федерального значения Севастополе и в новых регионах Российской Федерации… До конца года запланировано открытие филиала АО "Согаз" в Симферополе, что позволит компании продолжать наращивать присутствие и осуществлять страхование физических лиц", - указывается в сообщении. В настоящее время "Согаз" активно осуществляет страхование имущественных интересов и ответственности юридических лиц, включая обязательные виды: страхование ответственности владельцев опасных объектов (ОСОПО) и ответственности перевозчиков (ОСГОП), отмечается в сообщении. "Согаз" видит стратегической целью развитие ключевых бизнес-направлений, включая добровольное медицинское страхование, и предоставление клиентам надежной страховой защиты на всей территории России, добавляется там же.
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россия, крым, симферополь, согаз
Экономика, РОССИЯ, КРЫМ, СИМФЕРОПОЛЬ, Согаз
16:46 09.09.2024
 
"Согаз" откроет филиал в Симферополе

"Согаз" до конца года откроет филиал в Симферополе

Согаз
Согаз
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МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ. Страховая группа "Согаз" до конца года откроет филиал в Симферополе, это позволит компании продолжать наращивать присутствие и осуществлять страхование физических лиц, говорится в пресс-релизе страховщика.
"Страховая группа "Согаз" последовательно развивает бизнес в Крыму, городе федерального значения Севастополе и в новых регионах Российской Федерации… До конца года запланировано открытие филиала АО "Согаз" в Симферополе, что позволит компании продолжать наращивать присутствие и осуществлять страхование физических лиц", - указывается в сообщении.
В настоящее время "Согаз" активно осуществляет страхование имущественных интересов и ответственности юридических лиц, включая обязательные виды: страхование ответственности владельцев опасных объектов (ОСОПО) и ответственности перевозчиков (ОСГОП), отмечается в сообщении.
"Согаз" видит стратегической целью развитие ключевых бизнес-направлений, включая добровольное медицинское страхование, и предоставление клиентам надежной страховой защиты на всей территории России, добавляется там же.
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